İran ve IAEA Bitiş Çizgisine Yakın Nükleer Müzakereler Yaparken Görüşmeler Yapıyor

Küresel nükleer izleme örgütünün başkanı ve üst düzey İranlı yetkililer, İran ve dünya güçleri 2015 nükleer anlaşmalarını geri getirmenin eşiğinde oldukları için çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiler.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, cumartesi günü başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahyan ve nükleer şef Mohammad Eslami ile bir araya geldi.

Önemli bir konuşma noktası, IAEA'nın birkaç yıl önce bildirilmemiş radyoaktif maddelerin bulunduğu birkaç bölge de dahil olmak üzere sondaları korumalarıydı.

IAEA direktörü Eslami ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, güvenlik sorunları ve JCPOA birbirine paralel çalışsa bile, bunların birbiriyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Grossi, "JCPOA gibi kapsamlı bir anlaşmaya bu kadar önemli bir geri dönüşün, daire ve İran'ın bu önemli güvenlik sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda aynı fikirde olmaması halinde mümkün olacağını hayal etmek zor olurdu." dedi.

Ancak hem Grossi hem de Eslami, karşılıklı işbirliği konusunda bir anlaşmaya varıldığının sinyallerini verdiler.

İran nükleer şefi, IAEA'ya daha fazla ayrıntı vermeden Mayıs ayı sonlarında üçüncü İran takvim ayına kadar "geri kalan meseleler" hakkında belgeler sunacağını söyledi.

'Asla nükleer bomba aramayacak'

Hiçbir zaman nükleer bomba aramadığını ve aramayacağını savunan İran, nükleer programının olası askeri boyutları konusunun orijinal JCPOA görüşmelerinde çözüldüğü gibi yatıştırılması gerektiğine inanıyor.

İranlı yetkililer daha önce soruşturmayla ilgili konuları, Viyana müzakerelerinin başarılı olması halinde batının gitmesine izin verilmesini gerektiren "siyasi talepler" olarak adlandırıyor.

Bu haftanın başlarında Grossi, "bu meselelerin ortadan gitmesinin tek yolunun IAEA' nın tam memnuniyetine açıklık getirmek olduğunu" söyleyerek, güvenlik soruşturması soruşturmasını siyasi bir nedenden ötürü "asla" terk edeceğini söylemişti.

Tahran'a inmeden önce İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve Avusturya'nın başkentine döndükten sonra kendisine tekrar brifing vereceği bildirildi.

Nükleer anlaşmanın en katı muhalifi olan ve İran'ın nükleer bir silahın peşinde olduğunu savunan İsrail, defalarca soruşturmanın açık kalmasını istediğini söyledi.

Grossi Cuma günü geç saatlerde Tahran'a indi ve attığı bir tweette "bu kritik bir zaman, ancak herkes için olumlu bir sonuç mümkün" diye yazdı.

Cumartesi günkü gelişmeler, Viyana müzakerelerinin başarısı veya bozulmasıyla ilgili bir duyuru olarak kısa süre içinde bekleniyor.

İmzaya hazır

İran dışişleri bakanı Cuma günü Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell'e, İran'ın tüm kırmızı çizgilerinin göz önünde bulundurulduğı takdirde yakında bir anlaşma imzalamak üzere Viyana'ya gideceğini söyledi.

İran, IAEA soruşturmasını düşürmenin yanı sıra, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'na "yabancı terör örgütü" ataması, ABD'nin anlaşmadan bir daha vazgeçmeyeceğini garanti etmesi ve yaptırımların etkili bir şekilde kaldırılmasını doğrulayacak bir mekanizma da dahil olmak üzere geniş bir yaptırım kapsamının kaldırılmasını talep etti.

Cuma günü, sözde E3'ün baş müzakerecileri - Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık - dışişleri bakanlarını nihai bir duyuruya hazırlıktaki son gelişmelerden haberdar etmek için başkentlerine geri döndüler.

Ancak İran'ın başmüzakerecisi Ali Bagheri Kani, Rusya ve Çin'den mevkidaşlarıyla görüşmelere devam etmek üzere Viyana'da kaldı.

IAEA tarafından hazırlanan ve İran'ın itirazlarına rağmen Batılı medya kuruluşlarına düzenli olarak sızdırılan gizli raporların sonuncusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın bir önceki raporun yayınlandığı Kasım ayı başlarında 17,7 kg'dan (39 pound) yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumdan 33,2 kilogram (73 pound) ürettiğini söyledi.

İran, JCPOA kapsamında uranyum zenginleştirmesini yüzde 3,67 ile kapatmayı ve stoklarını 2031 yılına kadar 202,8kg (447 pound) ile sınırlamayı taahhüt etmişti, ancak ABD'nin ondan çekilmesinden bir yıl sonra bu sınırları kademeli olarak terk etmişti.