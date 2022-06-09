İran Nükleer Tesislerdeki 27 Gözetleme Kamerasını Kaldırıyor

İran, bu hareketin 2015 İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma şansına neredeyse ölümcül bir darbe olabileceği konusunda uyaran Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisi başkanına göre, ülkedeki nükleer alanlardan 27 gözetleme kamerasını kaldırmaya başladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) genel müdürü Rafael Grossi, Perşembe günü Viyana'da aniden çağrılan bir basın toplantısında İran'a kurulan kameraların bir örneğinin yanında durarak yorumları yaptı.

Grossi, hareketin çabalarına "ciddi bir meydan okuma" teşkil ettiğini ve üç ila dört hafta içinde İran'ın programı hakkında "bilginin sürekliliğini" sağlayamayacağı konusunda uyardı.

Grossi, İran'ın dünya güçleriyle yaptığı yıpranmış nükleer anlaşma üzerindeki müzakerelere “bunun ölümcül bir darbe olacağını” söyledi. “Bunu kaybettiğimizde, o zaman herkesin tahminidir” diye ekledi.

İran'dan Grossi'nin sözlerine ilişkin hemen bir yorum yapılmadı.

Grossi, bunun İran'da hala "40 şey" kamera bırakacağını söyledi. Grossi, kameraların kaldırıldığı yerler arasında yer altı Natanz nükleer zenginleştirme tesisinin yanı sıra İsfahan'daki tesisi de içerdiğini söyledi.

Grossi, "Nükleer anlaşma müzakereleri düşük seviyedeyken çok gergin bir durumdayız" dedi. “Şimdi resme bunu ekliyoruz; Gördüğünüz gibi bu pek hoş bir şey değil.”

Çarşamba günü İran , IAEA'nın Natanz'daki zenginleştirmeyi izlemek için kullandığı iki cihazı, gözlemcinin Batı'nın hazırladığı kınama hareketini benimsemesi beklentisiyle kapattığını söyledi .

Grossi, kaldırılan cihazlar arasında İran'ın Natanz'da ne kadar yüksek uranyum zenginleştirdiğini izleyen çok önemli bir sayaç olduğunu söyledi.

İranlı yetkililer, IAEA'nın 35 ulustan oluşan yönetim kurulu, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından hazırlanan ve Tahran'ı bildirilmeyen alanlarda bulunan uranyum izlerini açıklama konusundaki başarısızlığını eleştiren bir kararı kabul ederse misilleme yapılacağı konusunda uyarmıştı.

Haziran 2020'den bu yana İran'ı ilk eleştiren karar, Perşembe günü geç saatlerde büyük bir çoğunlukla kabul edildi. IAEA yönetim kurulunun 35 üyesinden 30'u tarafından onaylandı ve yalnızca Rusya ve Çin buna karşı oy kullandı. Tahran, gensoru önergesini "yapıcı olmayan" olarak kınadı.

Yoğunlaşan gelişmeler

Perşembe günü erken saatlerde IAEA, Grossi'nin üyelere İran'ın teşkilata Natanz'a iki yeni IR-6 kaskadını kurmayı planladığını bildirdiğini söylediğini söyledi. Kaskad, uranyum gazını zenginleştirmek için hızla döndürmek için birbirine bağlanan bir dizi santrifüjdür.