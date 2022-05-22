İran, Nükleer Anlaşma Müzakerelerinde 'Uzlaşmayı' Reddetti

İran dışişleri bakanlığı, ülkenin dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşmasını yeniden tesis etmek için ABD ile devam eden dolaylı müzakerelerdeki tutumunu "taviz" etmeye istekli olduğuna dair haberleri reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bu ayın başlarında Tahran'da bir araya geldiklerinde Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile uzlaşmadan bahsetmediğini söyledi.

Hamaney, yarı resmi Tasnim haber sitesine verdiği demeçte, "müzakerelerin zaman kaybetmemesi gerektiğini her zaman sonuç vermesi gerektiğini söyledik" ve "Amerikalılar bu konuda ne yapmaları gerektiğini biliyorlar" dedi.

"Liderin açıklamalarının bağlamından, topun yükümlülüklerini yerine getirmek için akıllıca siyasi kararlar vermesi gereken ABD mahkemesinde olduğu çok açık" dedi.

Yorumlar, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'nin, Alman gazetesi Handelsblatt'ta, "İran liderliğinin" "İran nükleer dosyası" konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu ifade ettiğini söylemesinin ardından geldi.

Khatibzadeh, yorumların yanlış çevrilmiş olabileceğini öne sürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, bakanın "uzlaşma" yorumları hakkında yanlış alıntı yaptığını söyledi.

Cuma günü, Şeyh Tamim, Almanya'daki bir basın toplantısında, İran ve ABD'nin nükleer anlaşma konusunda bir anlaşmaya varabileceği konusunda iyimserliğini dile getirmiş ve Katar'ın yardım etmeye hazır olduğunu yinelemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed Mohammad al-Ansari Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Doha'nın "Körfez bölgesinde barış ve istikrar" sağlamak için nükleer müzakerelerde ilerleme konusunda "çok iyimser" olduğunu söyledi.

El-Ensari, "Tüm tarafları tatmin eden ve İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl bir şekilde kullanma hakkını garanti altına alan bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede ulaşılacağını umuyoruz" dedi.

Anlaşmanın resmi olarak bilindiği şekliyle Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) restore etme görüşmeleri, iki tarafın İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) karşı "terör" tanımı da dahil olmak üzere küçük ama sonuç olarak ortaya çıkan bir dizi konuda anlaşamadığı için Mart ayından bu yana durdu. ABD, 2018'de anlaşmayı tek taraflı olarak terk etti ve sert yaptırımlar uyguladı.

Avrupa Birliği'nin görüşmelerden sorumlu koordinatörü Enrique Mora, görüşmeleri kolaylaştırmak amacıyla bu ayın başlarında Tahran'ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdülbahyan ve AB'nin dış politika şefi Josep Borrell, görüşmelerin durumunu görüşmek üzere bu hafta başında bir telefon görüşmesi yaptı.

"Devam etmek önemli," Borrell çağrının ardından tweet attı. "Ne kadar çok beklersek, müzakereleri sonuçlandırmak o kadar zorlaşır."