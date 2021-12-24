İran, İsrail'i Uyarmak İçin Tatbikatlar Sırasında Balistik Füzeler Fırlattı

İran'ın paramiliter İslam Devrim Muhafızları Birliği (IRGC), generallerin baş düşman İsrail'e bir uyarı olduğunu söylediği beş günlük askeri tatbikatların sonunda 16 karadan karaya balistik füze ateşledi.

Resmi IRNA haber ajansı Cuma günü, ülkenin güneyindeki askeri tatbikat sırasında ateşlenen füzelerin adlarının Emad, Ghadr, Sejjil, Zalzal, Dezful ve Zolfaghar olduğunu ve menzillerinin 350km ile 2.000km (220-1.250 mil) arasında değiştiğini bildirdi. ).

Füzelerin aynı anda bir hedefi başarıyla vurduğunu ve aynı anda 10 insansız hava aracının hedeflerini vurduğunu söyledi. Devlet televizyonu çölde fırlatılan füzeleri gösterdi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Bagheri devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu tatbikatlar Siyonist rejim tarafından son günlerde yapılan tehditlere yanıt vermek için tasarlandı" dedi.

“On altı füze, seçilen hedefi hedef aldı ve imha etti. Bu tatbikatta, İran'a saldırmaya cüret eden bir ülkeyi yok edebilecek yüzlerce İran füzesinin bir kısmı konuşlandırıldı" dedi.

Payambar-e-Azam veya “Büyük Peygamber” olarak adlandırılan askeri tatbikatlar, her biri Körfez'e dokunan Buşehr, Hürmüzgan ve Huzistan illerinde Pazartesi günü başladı.

Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hossein Salami, "Askeri tatbikat... Siyonist rejim yetkililerine ciddi bir uyarıdır" dedi. "En ufak bir hata yaparsan ellerini keseriz."

Tatbikatlar, ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın Çarşamba günü İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile İsrail'in 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik çabalara karşı çıkması üzerine görüşmesinin ardından geldi.

Bennett, İran'ı "nükleer şantaj" yapmakla suçladı ve yaptırımların hafifletilmesinden elde ettiği gelirin İsraillilere zarar verecek silahlar elde etmek için kullanılacağını iddia etti.

İsrailli liderler de İran'ı vuracağını ima etti.

İran sadece sivil bir nükleer program geliştirmek istediğini söylüyor, ancak Batılı güçler zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nükleer silah geliştirmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Eski Başkan Donald Trump, ABD'yi nükleer anlaşmadan çekti ve 2018'de İran'a yönelik ezici yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.

Tahran o zamandan beri uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştirmeye başladı - atom bombası yapmak için gereken yüzde 90'dan kısa bir teknik adım.