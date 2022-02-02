İran Ekonomisi ABD Yaptırımlarının Gücünü ve Sınırlarını Açıkladı

Ekonomistler, politikacılar ve uzmanlar, Abd'nin Rusya'ya yönelik "hızlı ve şiddetli" ekonomik yaptırım tehdidini, uzun zamandır Washington'un hedefinde olan bir ülkenin bu tür cezalandırıcı önlemlerin neler yapabileceğini düşünmek zorunda olmadığı için - İran.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) tarafından derlenen verilere göre, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi altında yaklaşık 655 İranlı taraf ve kişiye yaptırım uygulandı. Ancak en acımasız ceza, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dünya güçleriyle yapılan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi ve İran bankalarının küresel finansal mesajlaşma sistemi olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT ile olan bağlantılarının kesilmesinin ardından 2018'de başladı.

Bu, Trump yönetiminin İran ekonomisini felç ederek Tahran'ı nükleer müzakere masasına geri döndürmeyi amaçlayan "maksimum baskı" kampanyasının açılış salvosuydu.

2020'de Washington, İran bankalarına karşı daha fazla atama yaparak ülkenin finans sektörünü küresel ekonominin geri kalanından etkili bir şekilde kopardı. Aynı yıl, küresel para izleme örgütü olan Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF) İran'ı kara listesine aldı.

Ve onlar sadece en önemli başlık kapmacalardı. CNAS'a göre Trump yönetimi, İran'ın sağlık sisteminin Orta Doğu'da görülen en acımasız COVID-19 enfeksiyonları dalgaları altında tokalaşması ve dünya liderlerinin Tahran'a insani nedenlerle geçici bir erteleme teklif etmesi yönündeki sayısız çağrısına rağmen hız kesmeden devam eden bir yaylım ateşi olan İran ekonomisini 960'tan fazla yaptırımla hedef aldı.

Tüm bu yaptırımlar hala ABD Başkanı Joe Biden'ın mevcut yönetimi tarafından uygulanıyor.

Bugün, İran ekonomisinin hiçbir sektörü, Washington'un ülkeyi iki yıllık bir durgunluğa itmeye ve günlük yaşamın her alanını etkilemeye devam etmesine yardımcı olan cezai tedbirlerinden kurtulmuştur.

İran istatistik dairesine göre yıllık enflasyon yüzde 42'nin kuzeyinde seyriyor. Ulusal para birimi riyali son üç yılda yarıdan fazla değer kaybetti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre, petrol ihracatı 2017'de günlük yaklaşık 2,5 milyon varilden 2020'de günlük 0,4 milyon varilin altına düştü - ancak geçen yıl hafif toparlanmaya başladı.

Yüksek Lider Ayetullah Ali Khamenei Pazar günü bir grup işadamı ve üreticiye hitaben yaptığı konuşmada, başta ekonomik büyüme, enflasyon ve doğrudan dış yatırımlar olmak üzere son on yılın verilerinin "tatmin edici olmadığını" söyledi.

Ancak İran ekonomisi tamamen çökmedi. Sınır ötesi ticaretin kolaylaşması, COVID-19 kısıtlama geri dönüşleri ve petrol fiyatındaki keskin toparlanma sayesinde geçen yıl düşük bir tabandan da olsa büyümeye geri dönmeye başladı.

Dünya Bankası, bazılarının tahmin ettiği gibi daha dayanıklı ve çeşitlendiğini kanıtlayıp, İran ekonomisinin 2020-21'de yüzde 2,4 büyüdüğünü ve 2021-22'de yüzde 3,1 büyüyeceğinin tahmin edildiğini söyledi.