İran, ABD İle Nükleer Anlaşma Müzakerelerinin 'Bir Sonraki Aşamasına' Hazır

İran , ülkenin atom programı üzerinde büyüyen bir krizin ortasında, büyük güçlerle 2015 yılında yaptığı yıpranmış nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için son engelleri aşmak için ABD ile yeni dolaylı görüşmelere hazır olduğunu söyledi .

Tahran'ın BM Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne İran müzakere ekibinin sonuca varmak ve anlaşmaya varmak için yapıcı bir şekilde yeniden çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

"Top ABD'nin sahasında ve eğer ABD gerçekçi davranır ve yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki ciddi niyetini gösterirse, anlaşma ulaşılamaz değildir" dedi.

Ravanchi'nin sözleri, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin önemli bir ilerleme kaydedilememesinin ardından Katar'da sona ermesinden bir gün sonra geldi. Ancak Ravanchi, Katar görüşmelerini “ciddi ve olumlu” olarak nitelendirdi.

İran'ın "müzakerelerin bir sonraki aşaması için" Avrupa Birliği koordinatörleriyle temasa geçeceğini söyledi.

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell ile geçen hafta Tahran'da yaptığı yoğun istişareler sırasında Ravanchi, 2015'i onaylayan kararla ilgili BM toplantısında “İran, çıkmaza son verme umuduyla geri kalan sorunlara yaratıcı çözümler sunmaya istekli olduğunu bir kez daha vurguladı” dedi. nükleer anlaşma ve beş daimi üyesi - ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa - ve Almanya.

'Karşılıklı dönüş'

Ravanchi konuşmadan önce, ABD büyükelçi yardımcısı Richard Mills konseye Washington'un Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) "karşılıklı olarak tam olarak uygulanmasına geri dönmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Mills, ABD'nin aylardır Viyana'da Mart ayında müzakere edilen anlaşmalara dayalı bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak İran'ın JCPOA kapsamı dışındaki ek taleplerini geri çekmesi durumunda bir anlaşma yapıp uygulayabiliriz. ”

Viyana görüşmeleri Mart ayından bu yana “duraklıyor”.

Bu arada, Avrupa Birliği'nin BM büyükelçisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının "bitiş çizgisini aşamayabileceğini" söyledi.

"Bitiş çizgisini geçemeyeceğimizden endişeliyim. Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Olof Skoog, "Masadaki metne dayanarak anlaşmayı sonuçlandırmak için bu fırsatı değerlendirin" dedi.

Çinli ve Rus diplomatlar ABD'yi suçladılar, Pekin temsilcisi Washington'u İran'a yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarını hafifletmeye çağırdı ve Rusya'nın tüm tarafları esneklik göstermeye çağırdı.