Iraklı Kürtler Belarus'tan Dönüyor

Belarus'un başkenti Minsk'ten üç saatlik bir uçuşun ardından uçak Erbil havalimanının pistinde taksi yaparken, Azad karısının ellerini tutarak pencereden dışarı baktı.

Kürt şehri Duhok'tan 28 yaşındaki Azad, Avrupa Birliği'ne girme girişimlerinin başarısız olmasının ardından eşine “Şapkalarımızı indireceğiz, maske takacağız ve mümkün olan en kısa sürede havaalanından ayrılacağız” dedi.

Fiziksel olarak berelenmiş ve tarif edilemez bir duygusal acı içinde kalan Azad ve isminin tam olarak açıklanmamasını isteyen eşi, El Cezire'ye Belarus-Polonya sınırında hayvanlar gibi muamele gördüklerini ve tekrar soru turlarına maruz kalmak istemediklerini söyledi. Gazeteciler, umutsuzca terk etmek istedikleri yere döner dönmez.

Azad, Al Jazeera'ya evlerinde otururken, "Şimdilik geleceğimizi çok fazla düşünmemeye çalışacağız çünkü düşünmeye başlar başlamaz burada Kürdistan'da bir geleceğimiz olmadığı ortaya çıkacak" dedi. Duhok'ta. "Ama ikimiz de biliyoruz ki, muhtemelen hayatımızın geri kalanında burada sıkışıp kalacağız."

Azad, 430 diğer Iraklı ile birlikte, Irak hükümetinin son birkaç aydır Belarus-Polonya sınırında alevlenen gerilimi hafifletme hedefinin bir parçası olarak, hükümet tarafından zorunlu kılınan bir geri dönüş uçuşuyla geçen Perşembe günü Beyaz Rusya'dan Irak'a döndü.

Azad, mültecilerin ve sığınmacıların çoğu, bir gün Polonya'ya geçebilecekleri umuduyla Belarus'ta kalmaya karar verirken, diğerleri “başarabileceklerine dair saf umutlarından vazgeçti” ve eve dönmeye karar verdi, dedi.

'Bırakıp gitme vakti'

Irak'a geri dönmek kolay bir karar değildi. AB'ye girme umuduyla Beyaz Rusya'ya giden pek çok kişi gibi Azad da para biriktirdi, ailesinden maddi destek istedi ve neredeyse evini satıyordu. Irak hükümetinin gönüllü olarak dönmek isteyenler için Minsk'ten dönüş uçuşları teklif ettiğini duyduklarında, ilk tepkileri kesin bir “Hayır” oldu.

Azad, "Geceleri çadırımızda eşime tüm parayı harcamadığımızı ve tüm bu enerjiyi Irak'a geri dönmek için boşa harcamadığımızı söylediğimi hatırlıyorum" dedi. Ancak ertesi gün, Belarus sınır güçleri ile Polonya'daki muadilleri arasında olağan çatışmalar yaşandı.

Azad, Belarus polisi tarafından sınırın diğer tarafına itildiklerini, ardından Polonya polisinin onları geri ittiğini söyledi.

"Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, bizimle hayvanlar gibi oynuyorlardı," dedi, gözle görülür bir şekilde üzülerek. "Bu, Avrupa'ya taşınma hayalinden vazgeçmenin zamanının geldiğini düşündüğümüz an oldu."

Azad'ın tarif ettiği şey, AB'nin doğu sınırında ortaya çıkan siyasi ve insani krizin sadece küçük bir kısmı. Şimdiye kadar, sınır krizinin bu turunda en az 11 kişi öldü ve diğerleri donma sıcaklıkları ve azalan temel ihtiyaç kaynaklarıyla karşı karşıya. Belarus hükümetinin göçmenleri ve sığınmacıları geçici barınma için depolara götürme çabalarına rağmen, hükümetin bu krizi nasıl çözeceği belirsizliğini koruyor. Batılı politikacılar Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu göçmenleri ve sığınmacıları AB'nin hükümetine yönelik yaptırımlarına karşı intikam almak için "silah" olarak kullanmakla suçluyor.