Apple’ın yeni iPhone 16 serisi, birçok kullanıcı için hayal kırıklığı yarattı. Ücretsiz yapay zeka uygulaması beklentileri karşılamadığı gibi, dünyanın en çok konuşulan dillerini bile desteklemiyor. iPhone 16'nın özellikleri, özellikle 60Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcıların tepkisini topladı; fiyatı ise Türkiye’de 65 bin TL gibi yüksek bir rakamla satışa sunuldu.

Ancak, gözler iPhone 17’ye çevrilmiş durumda. Display Supply Chain Consultants, iPhone 17 serisinin tamamında 120Hz ekran panellerinin kullanılacağını duyurdu. Bu, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, daha ince bir ana kart tasarımıyla telefonun fiziksel boyutlarının da küçülmesi bekleniyor.

iPhone 17’nin çıkışına henüz bir yıl var, fakat kullanıcılar, Apple’ın bu yeni modeldeki yeniliklerini sabırsızlıkla bekliyor. İlerleyen süreçte nelerin olacağını görmek heyecan verici olacak.