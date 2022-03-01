IOC'den Ukrayna İşgali Sırasında Rus Atletlere Yasak Çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, spor federasyonları ve organizatörlerini, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası etkinliklerden dışlamaya çağırdı.

IOC, en yüksek ödülü olan Olimpiyat Nişanı'nı da Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere tüm üst düzey Rus yetkililerden geri çekti.

IOC Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun "Uluslararası Spor Federasyonları ve spor etkinliği organizatörlerinin Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkililerin uluslararası yarışmalara katılımını davet etmemelerini veya izin vermemelerini tavsiye ettiğini" söyledi.

IOC, "organizasyon veya yasal nedenlerle" mümkün değilse, spor yetkililerini iki ülkeden sporcuların Rusya veya Belarus adı altında yer almasını önlemek için "ellerinden gelen her şeyi" yapmaya çağırdı.

Rusya Olimpiyat Komitesi, kararın "hem IOC'nin düzenleyici belgeleriyle hem de (Olimpiyat) Tüzüğü ile çeliştiğini" söyleyerek IOC'ye kategorik olarak katılmadı.

"İlk adım olarak, Rus sporcuların durumu ve uluslararası yarışmalara katılma hakları konusunda resmi bir yanıt için uluslararası federasyonlara talep göndermeyi gerekli görüyoruz. sporcuları ilgili sporda uluslararası yarışmalara kabul etme yetkisine sahip federasyonlar." dedi.

"Rusya Olimpiyat Komitesi, Rus sporcuların hak ve çıkarlarını tutarlı bir şekilde korumayı ve ilgili uluslararası federasyonların ayrımcı kararlarına meydan okumak için ulusal federasyonlarımıza gerekli tüm yardımı sağlamayı amaçlamaktadır."

IOC'den yapılan açıklama, Cuma günü Pekin'de başlayacak olan Kış Paralimpik Oyunları'na kısa bir süre kala geldi. Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Çarşamba günü toplanarak Rusya'yı Oyunlardan önce görüşecek.

IOC'den 'yetersiz kalıyor' açıklaması

Ukrayna ve diğer ülkelerden sporcular, IOC ve IPC'yi Rusya ve Belarus'u askıya almaya ve sporcularını derhal etkinliklerden men etmeye çağırdılar.

Sporcuları güçlendirmeyi amaçlayan Küresel Atlet hareketi, IOC'nin açıklamasının "yetersiz kaldığını" söyledi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "#IOC, Rus ve Belarus NOC'yi tamamen askıya almayı reddediyor." ifadesi yer aldı. "#IPC, sporcuların geçmişte bu PR dublörlerini @Olympics @Paralympics Rusya ve Belarus Paralimpik Komitelerini derhal askıya alması gerekiyor."

IOC ayrıca federasyonları, Rusya veya Belarus'tan hiçbir sporcu veya spor yetkilisinin Rusya veya Belarus adı altında yer almamasını sağlamaya da çağırdı.

"Kişi veya takım olarak Olsun, Rus veya Belarus uyruklular sadece tarafsız sporcular veya tarafsız takımlar olarak kabul edilmelidir. Ulusal semboller, renkler, bayraklar veya marşlar gösterilmemelidir." ifadesi de yer aldı.

Ancak kurul, çok aşırı koşullarda, ikilemi etkili bir şekilde ele almayı ilgili kuruluşlara bırakacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu bağlamda, IOC EB özellikle yaklaşan Paralimpik Kış Oyunları Pekin 2022'yi değerlendirdi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve Oyunlara tam desteğini yineledi." ifadesi de yer aldı.