İnternet Üzerinden ATM Kartınıza 7.000 TL'ye Kadar Para Yükleniyor

Bankaların son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi de internet üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyaları olmaktadır. Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarından olan ve mobil uygulamalar üzerinden verilen bu kredi kampanyaları oldukça tercih edilen ve hızlı bir şekilde sonuçlanan kampanyadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yeni yapılan bir kampanya da 7.000 TL'ye kadar verilen mobil uygulama kredisidir. 7.000 TL'ye kadar alacağınız mobil uygulama kredisi sizlere 36 ay vadeye kadar banka hesaplarınıza yatmaktadır. Birden fazla bankanın yapmış olduğu kampanya ile birlikte hemen 7000 TL kredi onay olabilirsiniz.

7000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu Finansbank tarafından yaptırılıyor

7.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere Finansbank tarafından yeni bir kampanya duyurusu geldi. Qnb Finansbank 7.000 TL'ye kadar bankamatik üzerinden vermiş olduğu bu Kredi kampanyasına başvuruları mobil uygulama üzerinden alıyor. Mobil uygulama üzerinden Finansbank kredi başvurusu yaparsanız 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir ve kredi kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar qnb mobil uygulaması üzerinden kendi Finansbank hesabınıza yatacak. 7.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak için ayrıca bu bankadan sms ile de onay alabiliyorsunuz. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderirseniz bankadan kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası 7000 TL kredi onayı

Yapı Kredi Bankası müşterisi olan kişilerde 7.000 TL'ye kadar kredi onayı alabiliyor. 7000 TL kredi onayı almak için Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına internet bankacılığı şifresi ile girmeniz gerekmekte. Başvuru yaptıktan sonra kısa bir süre içerisinde sonuçlanacak olan ihtiyaç kredisi kampanyası başvurunuz onay almanız durumunda sizin Yapı Kredi Bankası hesabınıza yatacak. 7000 TL kredi başvurusu için ayrıca SMS atabiliyorsunuz.

SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliri yazarak 4411 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sonucu cep telefonunuza gönderecek kredi onayı almanız durumunda da bu krediyi Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kullanabileceksiniz.