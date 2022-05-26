İnstagram'a ne oldu? İnstagram çöktü mü? Ana sayfa neden yenilenmiyor eski gönderiler görünüyor ne zaman düzelir?

İnstagram en yoğun olduğu saatler olan akşam saatlerinde çöktü! İnstagram'a giriş yapılamıyor. Bir çok kullanıcı instagram'a ne oldu. İnstagram'a neden giriş yapamıyorum ne zaman düzelir sorularını peş peşe sordu! Peki instagram ne zaman düzelecek?

Son Dakika İnstagram hoşgeldin hatası!

İnstagram hoşgeldin hatası vererek, yenilenmiyor. İnstagram neden yenilenmiyor, instagram'da neden eski gönderileri görüyorum sorusu cevap arıyor. Özellikle ana sayfa yüklenmemesi instagram kullananları kızdırdı.

İnstagram'a ne oldu?

Son dakika instagram tüm dünyada çöktü. Özellikle eski gönderileri görme hatasıyla birlikte instagram kullanılması çok zorlaştı. Son Dakika instagram erişim sorusuyla birlikte bir açıklama geldi.

İnstagram gönderiler yüklenmiyor sorunu nasıl çözülür?

Bir çok vatandaş gibi instagram konuyla ilgili "Sorunu biliyoruz çözeceğiz" açıklaması yaptı. Türkiye'de değil dünyada çöken instagram sonrası bazı kullanıcılar instagram güncelleyerek sorunu çözebileceğiniz ifade etti.

İnstagram nasıl güncellenir?

Hem ios hem android play store ve apple store'de instagram'ı güncelleyebilirsiniz.

İnstagram ne zaman düzelir?

İnstagram ne zaman düzelecek henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi!