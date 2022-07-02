İngiltere'nin Kontamine Kan Skandalı Soruşturması

1970'ler ve 1980'ler arasında Birleşik Krallık'ta yaklaşık 30.000 kişiye lekeli kan tedavisi yoluyla bulaşmasına ilişkin bir kamu soruşturması, eski İngiltere Başbakanı Sir John Major'ın ortaya çıkıp yeminli ifade vermesinin ardından bu hafta yeniden gündeme geldi.

Binlerce insanı öldüren kontamine kan tedavisi hakkında hükümetinin ne bildiğine dair soruları yanıtlayan eski başbakan, kurbanların "inanılmaz derecede kötü şansa" sahip olduğunu söyledi, bu açıklama hayatta kalanları kızdırdı ve izleyen aileleri yas tuttu.

Daha sonra özür dilemesine rağmen, sözlerinin saldırgan olmayı amaçlamadığını söyleyerek, mağdurlar bir özür talep etti.

Skandal ne hakkında?

1970'lerde ve 1980'lerde, Birleşik Krallık'ın ulusal sağlık hizmetleri sağlayıcısı (NHS), hemofili ve diğer kan hastalıkları olan hastalara HIV veya hepatit C ile enfekte olmuş kan verdi.

Birleşik Krallık bağışlanan kan sıkıntısı yaşarken, kontamine kan, kan pıhtılaşma tedavileri olarak sağlandı.

NHS, kan pıhtılaşma tedavisi olan faktör VIII'e yönelik büyük talebi karşılamak için Amerika Birleşik Devletleri'nden kan ürünleri ithal etti.

Kan, bağış yapmak için para alan mahkumlar da dahil olmak üzere binlerce kişiden damıtıldı, ancak kan nakli öncesinde hiçbir zaman taranmadı ve bu nedenle yaklaşık 30.000 kişiye hastalık bulaştırdı.

Kurbanlar ve yaslı aileler, enfekte kan riski konusunda hiçbir zaman uyarılmadıklarını iddia ediyor ve hükümeti ihmalle suçluyor.

Hikaye nasıl gün yüzüne çıktı?

Skandal, yalnızca 2016 yılında, mağdurları ve ailelerini savunan kuruluşların hükümete konuyu soruşturması ve gerçeği ortaya çıkarması için baskı yapmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

Skandalla ilgili kamu soruşturması için lobi yapan bir örgüt olan Factor 8'in kurucusu Jason Evans, Al Jazeera'ya grubun hükümeti sorumlu tutmaktan asla vazgeçmediğini söyledi.

“Bence iktidardakiler, bundan kurtulabileceklerini hissettiler ve unutuldu ve bunun gerçek olmayan kaçınılmaz bir kaza olduğuna dair bir anlatıyı başarılı bir şekilde sattılar” dedi.

Sağlık skandalının İngiltere'nin modern tarihindeki en büyük tedavi felaketi olduğuna inanılıyor.

Soruşturma neye bakıyor?

Bağımsız kamu soruşturması, 1970'den beri hemofili hastası binlerce kişiye enfekte kan ürünleri verildiği koşulları incelemek için kuruldu.

İngiltere'nin eski Başbakanı Theresa May'in 11 Temmuz 2017'de açıkladığı soruşturma, 2019 yılının başlarında delil toplamaya başladı.

Mahkeme, hukukçular, müfettişler ve memurlardan oluşan bir ekip tarafından desteklenen eski bir İngiliz yargıç olan Sir Brian Langstaff tarafından yönetiliyor.

Londra, Edinburgh, Leeds, Cardiff ve Belfast'ta birkaç oturum düzenlediler ve kurbanlarla, yaslı ailelerle ve eski üst düzey hükümet yetkilileriyle konuştular.

Kanıt vermek için daha üst düzey hükümet yetkililerini sorgulamaları bekleniyor.

Soruşturma, enfekte kan ürünleri hakkında ne kadar bilindiğini ve hastaların riskler konusunda uyarılıp uyarılmadığını araştırıyor.