İngiltere'deki Muhafazakârlar Yolsuzlukla Suçlanıyor

Birleşik Krallık'ın iktidardaki Muhafazakar Partisi, ücretli lobicilik kurallarını çiğneyen bir meslektaşına destek verdikten sonra yolsuzlukla suçlandı.

Avam Kamarası'ndaki milletvekilleri, Çarşamba günü, odanın standartlar komitesi tarafından önerilen bir hareket olan Owen Paterson'ın 30 gün süreyle askıya alınmasına karşı 250'ye karşı 232 oyla oy kullandı.

Gözlemci, Paterson'ın pozisyonunu tekrar tekrar iki şirketi terfi ettirmek için kullanarak ve birlikte ona yıllık parlamento maaşının neredeyse üç katını ödeyerek “korkunç bir ücretli savunuculuk davası” gerçekleştirdiğine karar vermişti.

Ancak milletvekillerinden askıya alınmasını onaylamaları istendiğinde, Başbakan Boris Johnson'ın desteğiyle bir grup Muhafazakar, bunun yerine ertelemek için bir teklif sundu ve Commons'ın disiplin sürecini gözden geçirmek için yeni bir komite kurdu.

Perşembe günü, Johnson hükümeti, etik danışmanının demokrasi için “zarar verici bir an” olarak nitelendirdiği bir tepkinin ardından parlamenter yolsuzlukla mücadele sistemini elden geçirme planlarından geri adım attığını duyurdu.

Öneriye kızan muhalefet partileri, U dönüşünden önce, hükümetin Paterson'un görevden alınmasını desteklemediği için kuralların değiştirildiğini ve bunun halkın parlamentoya olan güvenini zedeleyeceğini söylediler.

Çarşamba günkü oylamanın okunması sonucu bazı milletvekilleri "utanç" diye bağırdı. Yönetim kürsüsündeki bazı kişiler arasında da huzursuzluk vardı. Parlamentodaki 361 Muhafazakar milletvekilinden 100'den fazlası ya aleyhte oy kullandı ya da çekimser kaldı.

'Çürüme tepeden başlar'

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Muhafazakar milletvekillerinin Çarşamba günkü hareketini “yolsuzluk” olarak kınadı. Guardian gazetesinde yayınlanan bir görüş yazısında, partiyi “deliliğin içinde yuvarlanmakla” suçlamadan önce, “Tory [Muhafazakar] milletvekilleri kendilerinden birini bırakmak için oy kullandı” dedi.

Starmer, özellikle eleştiri için Johnson'ı seçti. “Çürüme tepeden başlar. Adı, kalitesiz, tehlikeli anlaşmalar ve ikiyüzlülük ile eş anlamlı olan bir başbakanımız var” dedi.

Soruşturmanın stresinin geçen yıl eşinin intiharına katkıda bulunduğunu söyleyen Paterson, standartlar komitesinin bulgularına itiraz etti ve kendisini desteklemek için öne çıkan tanıklarla konuşulmadığını söyledi.

Maruz kaldığım süreç doğal adalete uygun değildi” dedi. "İki yıllık cehennemden sonra, şimdi adımı temize çıkarma fırsatım var. "Umarım başka hiçbir milletvekili bir daha bu şok edici derecede yetersiz sürece maruz kalmaz."

Hükümet 'gerekli süreç' arayışını savunuyor

Mevcut Standartlar Komitesi, dört Muhafazakar da dahil olmak üzere çeşitli partilerden yedi yasa koyucu ve yedi meslekten olmayan üyeden oluşmaktadır.

Ancak önerilen yeniden şekillendirilmiş komite, Muhafazakarların çoğunluğuna sahip ve eski bir Muhafazakar bakan tarafından yönetilen bir organ olacaktı. Muhalefet partileri boykot edeceklerini belirttiler.

Hükümet Çarşamba günü yaptığı açıklamada, görevi kötüye kullanmakla suçlanan milletvekillerinin soruşturma sürecini iyileştirmeye odaklandığını söyledi.

Ancak Perşembe günü U dönüşünü açıklayan Avam Kamarası'nın hükümet işlerini organize etmekten sorumlu lideri Jacob Rees-Mogg, parlamentonun sistemi değiştirmek için oy kullanmasına rağmen bunun ancak partiler arası anlaşma olması durumunda gerçekleşebileceğini söyledi. .

Rees-Mogg, bir gün önce yapılan oylamanın Paterson'ın davasını MP'nin polis teşkilatını elden geçirme planlarıyla "birleştirdiğini" kabul ederek, "Bunun tek bir davaya dayanmaması veya geriye dönük olarak uygulanmaması gerektiğine dair güçlü bir his var" dedi.

Taraflar arası görüşmeler yapıldıktan sonra daha ayrıntılı teklifler sunacağız” dedi.

Paterson'ın askıya alınması gerekip gerekmediğine ilişkin bir başka oylamanın hükümetin geri çekilmesinin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.