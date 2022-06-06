İngiltere'de Johnson Güven Oyu İle Karşı Karşıya Olduğu İçin Oylama Kapanıyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin politikacıları, Başbakan Boris Johnson'ı İngiltere'nin lideri ve Muhafazakar Parti'nin başkanı olarak görevden alabilecek bir güven oylamasına katıldılar.

Parti yetkilisi Graham Brady Pazartesi günü erken saatlerde, Parlamento Üyelerinden Johnson'ın liderliğini tetiklemek için bir oylama talep eden yeterli mektup aldığını söyledi. Bu, 54 Muhafazakar politikacı - Avam Kamarası'ndaki parti grubunun yüzde 15'i - Brady'ye yazarsa olur.

Brady, “Yüzde 15 eşiği aşıldı” dedi.

Oylama, Avam Kamarası'nda 18:00'de (17:00 GMT) şahsen başladı ve 20:00'de sona erdi. Sonuçların saat 21.00'de alınması bekleniyordu.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Tim Bale, El Cezire'ye Tory milletvekillerinin oylamayı talep etmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi.

"Muhafazakar Parti için yapılan anketler son haftalarda oldukça dramatik bir düşüş yaşadı, özellikle de Boris Johnson'ın hiç bu kadar büyük olmayan anket sayıları son haftalarda gerçekten güneye yöneldi" dedi.

“Muhafazakar milletvekilleri için kilit mesele, bir sonraki seçimde koltuklarını korumalarına en iyi kimin yardımcı olacağı ve Boris Johnson bu konuda bir varlıktan çok bir yükümlülük haline geldi.”

Johnson, 359 Muhafazakar politikacı arasında oyu kaybederse, yerini Muhafazakar lider ve başbakan olarak alacak. Kazanırsa, bir yıl boyunca başka bir zorlukla karşılaşamaz.

Downing Street sözcüsü, oylamanın açıklanmasından kısa bir süre sonra, oylamanın "bir çizgi çizip ilerlemek için bir şans" olduğunu söyledi.

Sözcü, "Başbakan, davasını milletvekillerine sunma fırsatını memnuniyetle karşılıyor ve onlara birleştiklerinde ve seçmenleri ilgilendiren konulara odaklandıklarında daha fazla zorlu siyasi güç olmadığını hatırlatacak" dedi.

Muhafazakar politikacıların çoğunluğu - veya 180 - Johnson'ın görevden alınması için Johnson'a karşı oy vermesi gerekecek - bazı Muhafazakarların ulaşılması zor olabileceğini söylediği bir seviye.

Londra'dan bildiren Al Jazeera'dan Rory Challands şunları söyledi: “Bir başbakana en son başarılı bir güvensizlik oyu 1979'da yapıldı. Bu birkaç yıl öncesine gidiyor. Çoğu başbakan bu tür şeyleri kazanır ve bence çoğu insan Boris Johnson'ın bundan sağ çıkmasını bekliyor."

"Bu, ormandan çıktığı anlamına gelmez. Zaferin doğası çok önemli olurdu… Gıcırdayarak mı geçiyor? Kesin mi?”

'Partygate' skandalı

Johnson, özellikle COVID-19 karantinaları sırasında hükümet binalarında kuralları çiğneyen partiler üzerine aylarca süren etik skandalları hakkında bir sayfa açmak için mücadele ediyor.

Geçen ayın sonlarında, kıdemli memur Sue Gray'in “Partygate” olarak bilinen şeye ilişkin raporu , başbakanın Downing St 10 No'lu ofisinde bir kural ihlali kültürünü çarptı.

Gray, pandemi kısıtlamalarının Birleşik Krallık sakinlerinin sosyalleşmesini engellediği 2020 ve 2021'de Downing Street personeli tarafından düzenlenen alkolle çalışan dayakları anlattı.

Gray, "üst düzey liderlik ekibinin" "liderlik ve yargı başarısızlıklarından" sorumlu olması gerektiğini söyledi.

Başbakan “alçakgönüllü” olduğunu ve “tüm sorumluluğu” üstlendiğini söyledi – ancak artık “devam etmenin” ve İngiltere'nin hırpalanmış ekonomisine ve Ukrayna'daki savaşa odaklanmanın zamanının geldiğini vurguladı.