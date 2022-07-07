İngiltere'de Boris Johnson Partisinin Desteğini Kaybettikten Sonra 'İstifa Edecek'

İngiltere medyasına göre, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını ve ülkesinin koronavirüs pandemisi ile mücadelesini denetleyen başbakan Boris Johnson, üst düzey kabine bakanlarının desteğini kaybederek istifa etmeyi kabul etti.

Son günlerde, 58 yaşındaki , cinsel tacizle suçlanan bir politikacıyı milletvekili olarak atadığı için Muhafazakar Parti'de büyük bir iç isyanla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca, koronavirüs pandemisi sırasında kilitleme kurallarını çiğnediği için ağır bir şekilde eleştirildi.

Salı günü, şansölye ve sağlık bakanı Rishi Sunak ve Sajid Javid, hükümetin “dürüstlük” ve “yetkinlik” eksikliğini öne sürerek istifa etti.

Bu, diğer birkaç üst düzey bakanın istifa etmesi veya Johnson'ı istifaya çağırmasıyla bir dizi istifaya yol açtı.

İngiliz basını, Johnson'ın Ekim ayına kadar başbakan olarak kalmasının beklendiğini söyledi.

Perşembe günü daha sonra halka hitap etmesi bekleniyor.

'İyi haberler'

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Johnson'ın beklenen ayrılığının "iyi haber" olduğunu, ancak sadece Muhafazakar partinin liderini değiştirmenin yeterli olmadığını söyledi.

Uygun bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var” dedi.

İngiltere'nin Eski Başbakanı Theresa May'in eski bir strateji direktörü ve baş konuşma yazarı olan Chris Wilkins, Al Jazeera'ya Johnson'ın Ekim ayına kadar geçici bir başbakan olarak kalmasının yanlış olacağını söyledi.

"Artık kenara çekilmesi gerekiyor. Yeni vekil bir başbakanın gelmesi gerekiyor, liderlik yarışması gerçekleşirken istifa eden insanlar rollerini geri verdiler” dedi.

İskoçya'nın ilk bakanı Nicola Sturgeon da Johnson'ın istifasını açıklaması durumunda geçici olarak görevde kalmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve genel seçimin ülkenin çıkarına olacağını söyledi.

Sturgeon televizyonda yaptığı açıklamada, "Üç ila dört ay daha başbakan olarak kalacağını önermek oldukça inanılmaz" dedi.

Bir genel seçim hakkında soru sorulduğunda, seçimin şu anda Birleşik Krallık'ın bir bütün olarak çıkarına olacağını düşündüğünü, ancak sonucun olası olmadığını düşündüğünü söyledi.

Johnson, 50'den fazla hükümet istifa dalgasına rağmen iktidara tutunuyordu .

Ancak Perşembe günü eğitim bakanı Michelle Donelan'ın görevi bırakması ve maliye bakanı Nadhim Zahawi'nin sadece iki günlüğüne görevdeyken istifa etme çağrısı, dengeyi alt üst etti.