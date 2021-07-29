İngiltere Yıkıcı İklim Değişikliği Yaşıyor

Bilim adamları, Birleşik Krallık'ın en son İklim Durumu raporunda 2020 yılının kayıtlardaki en sıcak üçüncü, en yağışlı beşinci ve en güneşli sekizinci yıl olduğunu söyledi.

Her üç kriterde de ilk 10'da başka bir yıl yok.

Uzmanlar, 30 yıl içinde İngiltere'nin 0,9 derece daha sıcak ve %6 daha nemli hale geldiğini söyledi.

Raporun başyazarı İngiltere Met Office iklim bilgi bilimcisi Mike Kendon BBC News'e şunları söyledi: “Birçok insan iklim değişikliğinin gelecekte olacağını düşünüyor - ancak bu, iklimin burada İngiltere'de zaten değişmekte olduğunu kanıtlıyor.

"Isınmaya devam ettikçe, sıcak hava dalgaları ve sel gibi daha aşırı hava koşulları göreceğiz."

Rapor, İngiltere'nin daha sıcak, daha güneşli ve daha yağışlı hale geldiğini söylüyor:

2020, 1884'ten bu yana Birleşik Krallık'taki en sıcak üçüncü yıldı; ilk 10'daki tüm yıllar 2002'den beri

Geçen yıl kayıtlara geçen en az karlı yıldı; herhangi bir kar, esas olarak yaylaları ve kuzey bölgelerini etkiledi

İlkbahar 2020, Birleşik Krallık'ın kayıtlardaki en güneşli ve Birleşik Krallık'taki çoğu yazdan daha güneşliydi.

2020, Birleşik Krallık'ın en yağışlı beşinci yılıydı; En yağışlı 10 yıldan altısı 1998'den beri

Bilim adamları, küresel sıcaklıklar yükselirse ve politikacılar karbon emisyonlarını engelleyemezse daha kötü aşırı hava koşulları konusunda uyarıyor.

Ve ayrı bir raporda bilim adamları, sera gazı seviyelerinin “insanlık için yönetilebilir bir gelecek için” zaten çok yüksek olduğu konusunda uyardılar.

Kraliyet Meteoroloji Derneği başkanı Liz Bentley, hükümetler küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak gibi zorlu bir sonuca ulaşabilseler bile – ki bu pek olası görünmüyor – bunun yine de su miktarında 'luk bir artışa yol açacağını söyledi. hava tutabilir.

“İngiltere'de” dedi, “40C sıcaklıkları görmemiz muhtemel. 1,5 derecelik bir ısınma elde ettiğimizde, bu düzenli olarak gördüğümüz bir şey olacak.

"İnsanlar, genel olarak 0,1 veya 0,2 derecelik küçük bir sıcaklık artışının bile - özellikle aşırı olayların sıklığı ve yoğunluğunda - büyük bir fark yaratabileceğinin farkında değiller.

"Geçen yıl yollar eridi, raylar bükülmeye başladı, elektrik kabloları bükülmeye başladı. Sık sık Akdeniz gibi bir iklim istediğimizi söyleriz, ancak insanlar çok sıcak olduklarından şikayet etmeye başladılar - sadece gündüzleri değil, özellikle geceleri.

"İklimle ilgili tutumları değiştirmek için genellikle büyük ve yüksek etkili bir olay gerekir - bu yüzden umalım ki son zamanlarda aşırı hava koşullarıyla yaşananlar, sorunu çözme isteğini artıracaktır."