İngiltere, Sri Lanka'ya Seyahate Karşı Uyarıyı Yeniden Başlattı

Asya ülkesinde ilaçlar, pişirme gazı, yakıt ve yiyecek gibi temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığı protestolara ve şiddete yol açtı.

Sri Lanka hükümeti, 70 yılın en kötü kriziyle karşı karşıya olduğu için yalnızca bir gün yetecek kadar benzini olduğunu söyledi.

Seyahat uyarısı daha önce 13 Mayıs ile 10 Haziran arasında yapılmıştı.

Popüler turizm merkezi, 21 Mayıs'ta ekonomik krizle ilgili öfkeli gösterilerin yol açtığı olağanüstü hali sona erdirdi.

Ancak Pazar günü, ülke, petrol stoklarının bir kez daha neredeyse kuruduğunu ve bir sonraki sevkiyatının iki hafta sürmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, tatilcilerin "kısa sürede gösteriler, barikatlar ve şiddetli huzursuzluk" ile karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

İngiliz Sigortacılar Birliği, Dışişleri Bakanlığı tavsiyesine aykırı olarak ziyaret edilen ülkeleri seyahat sigortanızı geçersiz kılabilir, dedi.

Seyahat uyarısı nedeniyle planlarını değiştiren herkesin, yeni varış yerlerini kapsayacak şekilde sigortalarının transfer edilip edilemeyeceğini de kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

Sri Lanka hükümeti, ülkenin en büyük döviz kazananlarından biri olan turizm ticaretini etkileyen kriz için Covid pandemisini suçladı.

2019'da yaklaşık 200.000 İngiliz Sri Lanka'ya seyahat etti, ancak bu rakam 2020'de 55.455'e düştü.

Ancak Sri Lanka hükümeti, kimyasal gübre ithalatını yasakladığı 2021'de döviz sıkıntısını daha da kötüleştirdi.

Yaygın mahsul kıtlığı, ülkeyi yurt dışından gıda ithal etmeye zorlayarak döviz krizini artırdı.