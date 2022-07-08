İngiltere Savaş Gemisi 'Gelişmiş İran Füzelerini' Ele Geçirdi

Yetkililer, bir İngiliz Kraliyet Donanması gemisinin bu yılın başlarında Umman Körfezi'nde İran füzelerinin sofistike bir sevkiyatını ele geçirdiğini iddia ederek, bunu Tahran'ın savaşın parçaladığı ülkede Yemen'in Husi isyancılarına verdiği desteğin kanıtı olarak sundu.

İngiliz hükümetinin açıklaması, Tahran'ın Husileri Suudi liderliğindeki askeri koalisyona karşı Körfez'den kaçırılan gelişmiş silahlarla silahlandırdığına dair bugüne kadarki en güçlü bulgulardan bazılarını sağlaması bakımından çarpıcıydı.

Birleşik Krallık'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Büyükelçiliği, karadan havaya füzelerin ve kara saldırı amaçlı seyir füzeleri için motorların ele geçirilmesini “ilk kez bir İngiliz donanma savaş gemisinin İran'dan bu kadar gelişmiş silahlar taşıyan bir gemiyi yasaklaması” olarak nitelendirdi.

Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, "Birleşik Krallık, Yemen'de kalıcı bir barışı desteklemek için çalışmaya devam edecek ve ticari gemiciliğin herhangi bir aksama tehdidi olmadan güvenli bir şekilde geçiş yapabilmesi için uluslararası deniz güvenliğine bağlı" dedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, yorum talebine yanıt vermedi.

Duyuru, Batılı yetkililerin geçmişte İran'ı Yemen'deki Husileri askeri kaçakçılıkla silahlandırmakla suçlayan kamuoyu açıklamalarından kaçındıkları için bir tırmanışa işaret ediyor.

Kaçak sevkiyatların Arap Denizi veya Aden Körfezi'nden geçen rotası, varış noktalarını kuvvetle öneriyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'e yönelik silah ambargosuna rağmen, İran'ın Yemen savaşının başladığı 2014'ten bu yana Husilere tüfek, roket güdümlü el bombası, füze ve diğer silahları aktardığından uzun süredir şüpheleniliyor .

İran, Husileri silahlandırdığını reddediyor ancak bağımsız uzmanlar, Batılı ülkeler ve BM uzmanları bileşenlerin izini İran'a kadar uzanıyor.

Geçen ay yapılan bir adli analize atıfta bulunan İngiliz donanması, bu yılın başlarında ele geçirilen roket motorları grubunu, isyancıların Suudi Arabistan'a karşı kullandıklarını söylediği 1000 kilometre (621 mil) menzile sahip İran yapımı bir seyir füzesine bağladı.

İngiliz donanması, Husilerin bu yılın Ocak ayında Abu Dabi'deki bir petrol tesisine saldırmak için seyir füzesini de kullandığını, üç kişinin ölümüne ve kilit ABD müttefikinin bir istikrar cenneti olarak itibarını tehdit ettiğini söyledi. ABD ordusu, saldırı sırasında Yemen'in savaşının genişlediğine işaret eden önleme füzeleri fırlattı.