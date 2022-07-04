İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki İngiliz Mahkumları 'Sömürmesini' Kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iki İngiliz askerinin Rus güçleri tarafından yakalanıp Ukrayna'da paralı asker olmakla suçlanmasının ardından savaş esirlerinin ve sivillerin sömürülmesini kınadı.

Rus devlet medyası TASS'a göre, Moskova destekli Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DPR) yetkililer, 22 yaşındaki yardım görevlisi Dylan Healy ve askeri gönüllü Andrew Hill'in “paralı askerlik faaliyetleri” yürütmekle suçlandığını söyledi. Haber ajansı Cuma günü, erkeklerin müfettişlerle işbirliği yapmayı reddettiğini bildirdi.

Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin (FCDO) aktif olarak araştırma yaptığı ve erkeklerin ailelerine destek sağladığı anlaşılmaktadır.

FCDO Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Savaş esirlerinin ve sivillerin siyasi amaçlarla sömürülmesini kınıyoruz ve bunu Rusya ile gündeme getirdik” dedi.

Davalarıyla ilgili olarak Ukrayna hükümetiyle sürekli temas halindeyiz ve onları serbest bırakma çabalarında Ukrayna'yı tam olarak destekliyoruz” dedi.

Nisan ayında Rus televizyonunda gösterilen ve İngiliz aksanıyla konuşan bir adamın adını Plymouth'tan Andrew Hill olarak verdiği anlaşılan bir videonun ardından geliyor.

İngiltere vatandaşları ceza aldı

Geçen ay, iki İngiliz ve bir Faslı , Ukrayna için Rusya ve Rus destekli güçlere karşı savaşırken yakalandıktan sonra kendi kendini ilan eden DPR'de yetkililer tarafından “paralı askerlik faaliyetleri” nedeniyle ölüm cezasına çarptırıldı.

Akrabaları , Ukrayna ordusu için savaşmak üzere sözleşmeli olduklarını ve bu nedenle paralı askerler değil, savaş esirlerinin tedavisine ilişkin Cenevre Sözleşmelerinin korunmasına hak kazanan düzenli askerler olduklarını söylüyor.

TASS Cuma günü, DPR Yüksek Mahkemesinin Brahim Saadoun ve Shaun Pinner için avukatlardan temyiz başvurusu aldığını, ancak diğer İngiliz Aiden Aslin'in henüz bir temyiz başvurusunda bulunmadığını bildirdi.

TASS, mahkemenin itirazların en fazla iki ay içinde değerlendirileceğini söylediğini aktardı.

Pinner'ın cezasının müebbet hapse çevrilmesini istediği belirtildi.

Cuma günü yürürlüğe giren resmi bir web sitesinde yayınlanan güncellenmiş bir DPR ceza kanunu, ölüm cezasının 2025'ten itibaren kullanılmaya başlayacağını söylüyor.

İngiltere, DPR'deki Rus vekil yetkililerle, tanımadığı ve Kiev'den yardım istemeyi tercih ettiği kamuya açık bir şekilde anlaşmayı reddetti. Rusya, erkeklerin kaderinin DPR'nin meselesi olduğunu söyledi.