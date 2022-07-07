İngiltere Muhafazakarları, Boris Johnson'ın Acilen Değiştirilmesi Gerektiğini Söylüyor

Eski İngiltere Başbakanı John Major, Boris Johnson'ın geçici lider olarak kalmasına izin verilmek yerine derhal değiştirilmesi çağrılarına sesini ekledi ve Johnson'ın kabinesinin “onu sınırlamak” için mücadele edebileceğini söyledi.

Major Perşembe günü yaptığı açıklamada, Johnson'ın birkaç ay boyunca iktidarda kalmasının "akılsızca ve sürdürülemez" olduğunu söyledi.

Bu çağrı, Johnson'ın bu hafta başlarında istifa etmeyi reddetme davranışının, aylar sürebilecek bir süreç olan liderlik yarışmasından önce görevden alınması gerektiği anlamına geldiğini söyleyen birkaç Muhafazakar parlamento üyesi tarafından tekrarlandı.

Major bir mektupta, "Başbakanın, kabinesinin, hükümetinin ve meclisteki partisinin desteğini kaybettiği için üç aya kadar görevde kalması önerisi akıllıca değil ve sürdürülemez olabilir" dedi.

“Bazıları yeni kabinesinin onu dizginleyeceğini iddia edecek. Sadece önceki kabinesinin bunu yapmadığını veya yapamayacağını not ediyorum” dedi.

Johnson Perşembe günü , kabine bakanları ve artık yönetmeye uygun olmadığını söyleyen birçok Muhafazakar Parti milletvekili tarafından terk edildikten sonra İngiltere başbakanı olarak istifa ettiğini duyurdu. Ancak, partisi ardılını seçerken başbakan olarak kalmayı planladığını söyleyerek derhal istifa etmesi yönündeki baskılara meydan okudu.

Downing Street 10 numaranın kapısındaki istifa konuşmasında Johnson, seçmenlerine teşekkür etti: "Bu inanılmaz görev için teşekkür ederim, 1987'den bu yana en büyük Muhafazakar çoğunluk, 1979'dan bu yana oyların en büyük payı."

"Ve son birkaç gün içinde bu görevi bizzat yerine getirmek için bu kadar çok mücadele etmemin nedeni, sadece bunu yapmak istediğim için değil, devam etmenin benim işim, görevim, sana karşı yükümlülüğüm olduğunu hissetmemdi. 2019'da söz verdiğimiz şeyi yapmak için."

Muhafazakar bir milletvekili olan Simon Hoare, Johnson'ın davranışının geçici lider olarak kalma hakkını kaybettiği anlamına geldiğini söyledi.

“Bakanlar Başbakan yüzünden istifa etti. Parti, Başbakan yüzünden güvenini kaybetti. Bay Johnson'ın görevde kalabilmesi inandırıcılığın ötesinde bir şey… Gitmeli ve gitmeli demek, gitmek demektir” dedi.

Bir başka Muhafazakar milletvekili şunları söyledi: “Boris'ten bir an önce kurtulmamız gerekiyor. O çok zehirli."

Eski Başbakan Binbaşı ve birkaç Muhafazakar milletvekili, başbakan yardımcısı Dominic Raab'ın uygun bir geçici yedek olacağını söyledi.

Üçüncü bir Muhafazakar milletvekili, Johnson geçici başbakan olarak kalmaya çalışırsa, etkili bir Muhafazakar milletvekilleri grubu olan 1922 Komitesinin yöneticisinden başbakana şimdi gitmesini söylemesini isteyeceğini söyledi.

Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Chris Bryant, İngiltere'nin yaşam pahalılığı krizi ve Ukrayna'daki savaş gibi ikiz zorluklarla başa çıkmak için kurulu bir hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Bütünlük' ve 'yeterlilik' eksikliği

Başbakanın istifa kararı, İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkardığı ve Muhafazakar Partisini otuz yılın en büyük seçim zaferine götürdüğü, roller coaster siyasi kariyerinin sonunu işaret ediyor.

Ayrıca, koronavirüs pandemisi sırasında Johnson'ın Downing Street ofisinde düzenlenen ve kilitleme kurallarını ihlal eden partilere duyulan öfke ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen anlaşmanın bazı kısımlarını geçersiz kılma tehdidi nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etme suçlamaları da dahil olmak üzere üç yıllık skandalları takip ediyor. Son günlerde, 58 yaşındaki , cinsel saldırıyla suçlanan bir politikacıyı atadığı için Muhafazakar Parti'de büyük bir iç isyanla karşı karşıya kaldı.

Muhafazakar milletvekili Tobias Ellwood Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Dramatik bir hafta oldu - tüm zamanımda yaşadığım en çılgın hafta ve bugün buraya geldiğimiz için memnunum."

Ancak aylar önce burada olmalıydık ve Boris Johnson'ın bir sonraki genel seçimleri kazanmamıza izin vermeyeceğini anlamalıydık" dedi.

Salı günü, şansölye ve sağlık bakanı Rishi Sunak ve Sajid Javid, Johnson'ın “dürüstlük” ve “yetkinlik” eksikliğini gerekçe göstererek görevlerinden ayrıldılar .

Bu, diğer birkaç üst düzey bakanın istifa etmesi veya Johnson'ı istifaya çağırmasıyla bir dizi istifaya yol açtı.

Ardından gelen kitlesel istifalara rağmen, Johnson iktidara tutunuyordu . Dengeyi bozmak, Perşembe günü eğitim bakanı Michelle Donelan'ın ayrılması ve Maliye Bakanı Nadhim Zahawi'nin istifa çağrısıydı. İkisi de sadece günlerdir işlerindeydi.