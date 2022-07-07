İngiltere Başbakanı'nın İstifa Etmesi Bekleniyor

Johnson'ın sonbahara kadar Başbakan olarak kalmasını istemesi bekleniyor

Downing Street'ten bildiren El Cezire'den Paul Brennan, Johnson'ın sonbahara kadar başbakan olarak kalmasını istemesinin beklendiğini söyledi.

"Kronoloji, muhafazakar lider olarak istifa etmeyi önerecek, ancak yeni bir muhafazakar liderin yer alabileceği görüşüyle ​​yaz aylarında bir liderlik kampanyası yarışmasının düzenlenmesine izin vermek için sonbahara kadar Başbakan olarak devam edecek gibi görünüyor. Brennan, "Ekim ayında yapılacak Muhafazakar parti konferansı için zamanında.

"Ama açıkçası, bunun tuhaf olduğu ve olmasına izin verilmemesi gerektiğine dair bir kartopu hissi var" diyerek, Johnson'ın partisinin önde gelen üyelerinden de duyguların geldiğini de sözlerine ekledi.

Yeni başbakan seçme süreci nasıl işleyecek?

Liderlik için kendilerini öne süren adaylar, diğer iki Muhafazakar yasa koyucu tarafından aday gösterilmelidir.

Muhafazakarlar daha sonra alanı küçültmek için birkaç tur oy kullanırlar. Her seferinde gizli bir oylamada seçtikleri adaya oy vermeleri isteniyor. En az oyu alan kişi elenir.

Bu işlem iki aday kalana kadar tekrarlanır. Daha önce her Salı ve Perşembe günü oylama yapılıyordu, ancak parlamento altı haftalık yaz tatiline 21 Temmuz'da ara verecek. Bu, sürecin hızlandırılması gerekebileceği anlamına geliyor.

Son iki aday daha sonra daha geniş Muhafazakar Parti üyeliğinin bir posta oylamasına konur ve kazanan yeni lider olarak adlandırılır.

Avam Kamarası'nda çoğunluğa sahip partinin lideri fiili başbakandır. Erken seçime gitmesi gerekmese de, bunu yapma yetkisine sahipler.

Bakan, İngiltere'nin işleyen bir hükümete sahip olmaya devam ettiğini söyledi

Paymaster General Michael Ellis, parlamentoya yaptığı açıklamada, İngiltere'nin işleyen bir hükümete sahip olmaya devam ettiğini söyledi.

Hükümetin işleyişini denetleyen Kabine Ofisi bakanı Ellis, “Ülkemize hizmet etmeye devam etmeliyiz” dedi. “Bu ülkenin halkının işleyen bir hükümete sahip olduğundan emin olmak artık bizim görevimiz. Bu şimdi her zamankinden daha fazla doğru.”

Ellis, Johnson'ın ifadesinin içeriğini önceden almayacağını da sözlerine ekledi.

Rusya 'daha profesyonel insanların' İngiltere'yi yönetmesini umuyor

Kremlin, Johnson'ın ardından İngiltere'de "daha profesyonel insanların" iktidara geleceğini umuyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bir gün Büyük Britanya'da diyalog yoluyla karar alabilen daha profesyonel insanların iktidara geleceğini umuyoruz" dedi. Ancak şu anda bunun için çok az umut var” dedi.

“O (Johnson) bizi sevmiyor, biz de onu sevmiyoruz” diye ekledi.