İngiltere Başbakanı Johnson Muhafazakar Lider Olarak İstifa Etti

Boris Johnson Perşembe günü İngiltere Muhafazakar partisi genel başkanı olarak istifa ederek onlarca bakanın skandaldan etkilenen hükümetini bırakmasının ardından yeni bir başbakan seçilmesinin önünü açtı. Johnson, 10 Downing Street'in dışında yaptığı açıklamada, "Bu partinin yeni bir liderinin ve dolayısıyla yeni bir başbakanın olması parlamento Muhafazakar partisinin iradesi açıkça görülüyor." dedi.

58 Yaşındaki Johnson, liderliğini protesto etmek için üst düzey ekibinden bir dizi istifadan sonra istifa edeceğini, ancak bir yedek bulunana kadar başbakan olarak kalacağını açıkladı.

Tory liderlik yarışının takvimi önümüzdeki hafta açıklanacak, Brexit tarafından tanımlanan görevdeki üç çalkantılı yıldan sonra, Covıd pandemisi ve sahtekarlık konusundaki itibarı konusundaki durmadan tartışmaların ardından açıklanacak.

BBC ve diğerlerinin haberine göre, liderlik seçimleri yaz boyunca gerçekleşecek ve kazanan partinin Ekim ayı başındaki yıllık konferansında Johnson'ın yerini alacak.

Üzgündü "dedi... dünyanın en iyi işinden vazgeçmek" ve Aralık 2019'daki genel seçimlerde kazandığı görevi yerine getirmek için son saatlerde savaşmayı haklı çıkardı. Johnson'ın açıklamasına kadar geçen çılgınca saatlerde, muhalefetteki İşçi lideri Keir Starmer yaklaşmakta olan ayrılışını memnuniyetle karşılamıştı.

Ancak Starmer, "uygun bir hükümet değişikliğine" ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve Johnson'ın "aylarca ve aylarca tutunması" yerine potansiyel olarak genel seçimleri tetikleyen parlamentoda güven oylaması yapılmasını istedi.

Çıkışa bakarken bile, Johnson Perşembe günü gemiyi, ayrılan kabine üyelerinin yerini almak üzere birkaç randevuyla sabitlemeye çalıştı.

İngiltere'nin Johnson'ın savunduğu Avrupa Birliği'nden boşanmasına karşı çıkan bir "kalan" olan Greg Clark'ı da içeriyorlardı.

Johnson, Çarşamba günü geç saatlerde meydan okuduğunu ifade eden 50'den fazla hükümet istifası dalgasına rağmen iktidara tutunmuştu.

Ancak Perşembe günü eğitim bakanı Michelle Donelan'ın ayrılması ve maliye bakanı Nadhim Zahawi'den yalnızca iki gün boyunca işlerinde istifa etmeleri yönündeki bir savunma, Tory milletvekillerinin yeni bir güven oylaması uyarılarıyla birlikte dengeyi bozdu. Yougov'un Muhafazakar parti üyeleriyle yaptığı bir ankete göre, Salı günü maliye bakanı olarak ayrılması göçü tetikleyen Savunma bakanı Ben Wallace ve Rishi Sunak, Johnson'ın yerine geçmenin ilk öncülerindendi.

Bu üyeler, Tory milletvekilleri yarışmacıları son ikiye indirdikten sonra yeni lidere karar verecekler.

Kuzey İrlanda bakanı Brandon Lewis Perşembe günkü çılgınca olaylara başladı ve istifa eden dördüncü kabine bakanı oldu ve Johnson'ın "geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini" yazdı.