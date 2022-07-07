İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Yerini Kim Alabilir?

Yerel basında çıkan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyi kabul etti ve iki buçuk yıllık çalkantılı bir göreve son verdi ve yeni bir lider arayışını tetikledi.

Aşağıda, onun yerini alacak çerçevede olabilecek bazılarının bir özeti bulunmaktadır. Ancak, net bir favori yoktur ve olası olasılıklar sırasına göre listelenmezler.

Liz Truss

Dışişleri bakanı, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin tabanından destek alıyor ve Muhafazakar Ev web sitesi tarafından yürütülen parti üyeleri anketlerinde düzenli olarak birinci sırada yer alıyor.

Truss, kamuoyunda dikkatle işlenmiş bir imaja sahip ve geçen yıl bir tankta fotoğraflandı, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'ın 1986'daki ünlü fotoğrafını anımsattı.

46 yaşındaki Johnson'ın başbakanlığının ilk iki yılını uluslararası ticaret sekreteri olarak Brexit'i savunarak geçirdi ve geçen yıl İngiltere'nin Avrupa Birliği ile baş müzakerecisi olarak atandı.

Truss Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Johnson'ın "yüzde 100 desteğine" sahip olduğunu ve meslektaşlarını kendisini desteklemeye çağırdığını söyledi.

Jeremy Hunt

55 yaşındaki eski dışişleri bakanı, 2019 liderlik yarışmasında Johnson'dan sonra ikinci oldu. Johnson'ın başbakanlığının kargaşasından sonra daha ciddi ve daha az tartışmalı bir liderlik tarzı sunacaktı.

Son iki yılda Hunt, eski bir sağlık sekreteri olarak deneyimini parlamentonun sağlık seçim komitesine başkanlık etmek için kullandı ve mevcut hükümette hizmet etmiş olmakla lekelenmedi.

Bu yılın başlarında, başbakan olma arzusunun “tamamen ortadan kalkmadığını” söyledi. Hunt, geçen ay başbakanın kıl payı kazandığı güven oylamasında Johnson'ı görevden almak için oy kullandığını söyledi.

Ben Wallace

Muhafazakar Parti'ye göre, 52 yaşındaki Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna krizini ele alış biçimi sayesinde son aylarda Muhafazakar Parti üyeleri arasında hükümetin en popüler üyesi olarak yükseldi.

Rishi Sunak

Salı günü maliye bakanlığından istifa eden ve İngiliz halkının “hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini haklı olarak beklediğini” söyleyen Sunak, geçen yıla kadar Johnson'ın yerini alacak favoriydi.

Kitlesel işsizliği önleyen maliyetli bir iş tutma programı da dahil olmak üzere bir COVID-19 ekonomik kurtarma paketi için övgü aldı.

Ancak Sunak daha sonra hane halklarına yeterli geçim desteği vermediği için eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Zengin karısının ikametgâhsız vergi durumu ve Johnson ile birlikte COVID karantina kurallarını çiğnediği için aldığı para cezası hakkındaki ifşalar, onun itibarını zedeledi.

Geçen yılki vergi ve harcama bütçesi, İngiltere'yi 1950'lerden bu yana en büyük vergi yükü için rotaya soktu ve daha düşük vergilerden yana olduğu iddialarını baltaladı.