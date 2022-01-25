İngiltere, Avrupalı Müttefiklerini Rusya'ya Yaptırımlara Hazır Olmaya Çağırdı

İngiltere, Avrupalı müttefiklerini Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları uygulamaya hazır olmaya çağırdı ve Batı birliğinin Moskova'yı caydırmak için hayati olduğunu söyledi.

"Gitmeye hazır çok sert bir yaptırım paketimiz var ve bence adil olacağını düşündüğüm şey, Avrupalı dostlarımızın Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırısı olması gerektiği anda bu paketi uygulamaya hazır olduğunu görmek istiyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Salı günü parlamentoya yaptığı açıklamada.

Johnson ayrıca, Rusya'nın yakında komşusuna saldırabileceğine dair korkular arttıkça Moskova'yı "Ukrayna'nın kafasına silah dayamakla" da suçladı.

Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100.000 asker yığdı, ancak bir işgal planladığını reddediyor. Bunun yerine, Rusya'nın saldırganlığın hedefi olduğuna dair kanıt olarak, Batı'nın askeri birikimine verdiği yanıtı gösterdi.

Pazartesi günü Washington, potansiyel olarak çok kısa sürede Doğu Avrupa'ya olası konuşlanma için 8500 askeri yüksek alarma geçirdi ve diğer NATO üye ülkeleri bölgedeki güvenlik varlıklarını artırmak için harekete geçti. Moskova, ABD'nin gerilimi tırmandırdığını söyleyerek bu hamleye karşılık verdi.

İşte en son güncellemeler:

Üst ABD Senatosu Cumhuriyetçisi, Biden'ın 'doğru yönde hareket ettiğini' söyledi

Başkan Joe Biden'ı sık sık eleştiren ABD Senatosu Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell, yönetimden Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını daha fazla caydırmaya yönelik yaklaşımı hakkında "cesaret verici" işaretler gördüğünü söyledi.

McConnell, Biden'ın güvenlik ekibiyle Camp David'de hafta sonu yaptığı toplantının ardından Ukrayna'ya doğru yaklaşımı benimsiyor gibi göründüğünü söyledi. Geçen hafta McConnell, Biden'ın konuyla ilgili "pasiflik ve zayıflık telgrafı çektiğini" söyledi.

McConnell, Frankfort, Kentucky'de düzenlediği basın toplantısında, "O zamandan beri duyduklarım cesaret verici, bir saldırıdan sonra değil, önce adım atmaya hazırlar" dedi.

Bana öyle geliyor ki yönetim doğru yönde ilerliyor” dedi.

Finlandiya askeri hazırlığı artırıyor

Finlandiya Ulusal Savunma Üniversitesi'nin savaş departmanı başkanı Albay Petteri Kajanmaa, Rusya ile uzun bir sınırı paylaşan Finlandiya'nın askeri hazırlığını artırdığını söyledi.

Kajanmaa, hazırlığı artırmanın genellikle daha fazla istihbarat toplamak, devlet liderliğini daha sık bilgilendirmek ve uçaklar ve gemiler gibi kaynakları yeni yerlere taşımak anlamına geldiğini söyledi.

Kajanmaa, "Bu şekilde daha verimli bir şekilde izleyebilir ve daha kısa tepki süresine sahip olabilirler." Dedi.

Kajanmaa, Finlandiya'nın herhangi bir askeri tehdidin hedefi olmadığını, ancak savunma güçlerinin herhangi bir potansiyel eylem için hala hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.