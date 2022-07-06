İngiliz Johnson, Üst Düzey Bakanların İstifa Etmesinin Ardından Görevde Kalacağına Söz Verdi

Meydan okuyan bir İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin skandallarla dolu liderliği altında artık hizmet edemeyeceklerini söyleyen iki üst düzey bakanın istifasıyla sarsılmasından sonra Çarşamba günü iktidarda kalmak için mücadele ediyordu. İki bakan daha Çarşamba günü İngiltere hükümetinden istifa ederek Johnson üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

Çocuklar ve aileler bakanı Will Quince, "istifamı vermekten başka çaresi olmadığını" söylerken, ulaştırma bakanı Laura Trott hükümete olan "güvenini" kaybettiği için istifa ettiğini söyledi.

İlk meydan okuması, haftalık Başbakanın Parlamentodaki Soru oturumunda zor sorularla karşı karşıya kaldığı Çarşamba gününü ve üst düzey milletvekillerinden oluşan bir komite tarafından uzun süredir planlanan bir ızgarayı geçmek.

Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki yargısı ve etiği konusundaki aylarca süren hoşnutsuzluk, Salı akşamı birbirinden birkaç dakika sonra Hazine şefi Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifalarıyla patlak verdi. Keskin bir istifa mektubunda Sunan, "halk haklı olarak hükümetin doğru, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. . Bu standartların uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum.”

Javid, partinin "alçakgönüllülük, tutuş ve yeni bir yöne" ihtiyacı olduğunu söyledi, ancak "bu durumun sizin liderliğinizde değişmeyeceği açık.”

Johnson iki bakanın yerini hızla alarak Nadhim Zahawi'yi eğitim bakanlığı'ndan Hazine'ye terfi ettirdi ve genelkurmay başkanı Steve Barclay'i sağlık bakanı olarak görevlendirdi.

Ancak Salı günü geç saatlerde Muhafazakar Partinin hem liberal hem de sağcı kollarından daha genç bakanlardan gelen bir dizi istifa Johnson'a yönelik tehlikenin henüz bitmediğini gösterdi.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Johnson, polis tarafından para cezasına çarptırıldı ve bir araştırmacının pandemi sırasında hükümetteki kilitlenme ihlal eden partiler hakkındaki raporu tarafından çarptı; Muhafazakar milletvekillerinin% 41'inin onu devirmek için oy kullandığı partisinin güven oylamasından sağ kurtuldu; ve eskiden sadık teğmenlerin onu görevden almaya çağırdığını gördü. istifa et.

Tüm bunlar olurken, ofiste 2030s kadar kalmak istediğini ima bile _ yönetim devam sözü de verdi. Sunak ve Javid için bardağı taşıran son damla, başbakan'ın cinsel taciz skandalını ele almasıyla ilgili değişen açıklamalarıydı.