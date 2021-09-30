İngiliz IŞİD Şüphelisi Tutuklandığında Yaklaşık 50.000 Euro'luk Bitcoin'e Sahipti

Polis tarafından Avrupa'nın en çok aranan IŞİD yabancı terörist savaşçılarından biri olarak tanımlanan İngiliz rapçi, yeni çıkan mahkeme belgelerine göre teraslı, saunalı ve yaklaşık 50.000 € değerinde bitcoin bulunan bir dairede yaşarken tutuklandı.

Söz yazarı Jinn olarak sahne alan 31 yaşındaki Abdel-Majed Abdel Bary, 2013 yılında Orta Doğu'ya gitti ve ardından Avrupa'ya geri döndü ve polisin onun bir saldırıya öncülük etmek üzere olduğundan şüphelendiği yer.

İspanyol polisi, geçen yıl Nisan ayında Abdel Bary'yi "Avrupa'nın en çok aranan DEAŞ yabancı terörist savaşçılarından biri" olarak damgalayan tutuklama operasyonunun bir videosunu yayınladı.

İspanya'nın güneyindeki Almeria'da diğer iki erkekle birlikte gözaltına alındı. İspanyol yargıç başlangıçta İspanya'da sıklıkla olduğu gibi polis operasyonunun hiçbir ayrıntısının açıklanamayacağını açıkladı, ancak bu hafta bu mahkeme emrini kaldırdı.

Abdel Bary, IŞİD ile herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti ve Mart 2020'de iş aramak için İtalya'dan İspanya'ya geldiğini söyledi.

El Pais gazetesinin gördüğü mahkeme belgelerine göre polis, Bay Abdel Bary'yi sauna, kendi dizüstü bilgisayarı, bir dizi cep telefonu ve yaklaşık 50.000 € değerinde bitcoin ile bir Airbnb dairesinde yaşarken buldu.

Belgelere göre üç adam, Abdel Bary'nin kıyafetlerini içeride bıraktığı için kesinlikle kullandığı teraslı, manzaralı ve saunalı bir daire kiraladı.

Polis, kaldıkları daireye yiyecek teslimatı emri verdiklerinde şüphelileri tutukladı ve memurlar, Bay Abdel Bary'yi bulduklarını doğruladı.

Üç adam bilgisayarlarını dairenin ortak alanlarında bıraktı. Mahkeme tutanakları, "Bütün bunlar, ev arkadaşları arasında ortak giderleri paylaştıkları tipik göçmen dairelerinden çok farklı kişisel bir ilişki anlamına geliyor" dedi.

Polise göre grup, İspanya'nın güneyindeki Almeria kentinde aynı anda üç farklı daire kiraladı.

Raporda, "Abdel Bary'nin IŞİD ile bağlantıları Avrupa uzayında barışçıl bir kalış anlamına gelmiyordu, ancak bizi kamu güvenliği için ölümcül sonuçları olan operasyonel bir geri dönüşü düşünmeye zorladı" dedi. Abdel Bary, cezaevinde polis ve avukatlarıyla yaptığı röportajda, mahkeme belgelerine göre terör örgütlerinin eylemlerini kınadı.

Abdel Bary'nin avukatı Álvaro Durán, polisin müvekkili ile IŞİD arasında herhangi bir bağlantı bulamadığını söyledi. İmamların hiçbir propaganda videosuna el koymadılar” dedi.

2014'te Abdel Bary'nin babası, 1998'de El Kaide'nin Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerini bombalamasında cinayet için komplo kurmaktan ABD'de suçlu bulundu. Mısırlı Adel Abdel Bary 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 21 yılını çektikten sonra, Covid-19'dan öleceği korkusuyla geçen yıl ABD'den İngiltere'ye sınır dışı edildi.