ING ve Akbank Tek Tıkla Kredi Kampanyası Başlattı, Kredi Almak İçin Bankaya Gitmeyin

ING ve Akbank Tek Tıkla kredi kampanyası başlattı. Sizlerde bu bankalardan hemen internet üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve 50.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Sizlere bu bankaların kredi başvuru aşamaları ve şartları hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz.

Eğer bir bankadan kredi alacaksanız ve bankaya gidecek zamanınız yoksa, artık bankaların online olarak bu kredileri verdiklerini söyleyebiliriz. Bu online kredileri kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olan kişiler, online olarak hemen kredi kullanımı yapabileceklerdir. ING ve Akbank üzerinden de mobil bankacılık uygulamalarını kullanarak bu ihtiyaç kredilerine başvuru yapabilir, oturduğunuz yerden sonucunu öğrenip, onaylanırsa hesabınıza atarak kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere bankaların kredi başvuru şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Kredi Başvurusu Yapmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Kredi başvurusu yapmadan önce, bankaların istedikleri şartlarda müşteri olup olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Aksi durumda kredi sonucunuz olumsuz olur ve kredi kullanamazsınız. Bankalar 18 yaşından büyük ve TC vatandaşı olan herkesin kredi değerlendirmesini yapmaktadır. Sizlerde eğer kredi başvurusu yapacaksanız bu şartlar haricinde geçmiş banka çalışmalarınızın da uygun bir müşteri olması gerekmektedir.

Bu uygunlukta ilk olarak sorgulanacak şey kredi notunuz olacaktır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan, bankalarda gecikmiş borçları, icralık borçları olmayan kişilerin kredi kullanabileceklerini söylemek istiyoruz. Eğer bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve bankadan online kredi kullanacaksanız, başvuru yapacağınız bankada bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığınızın da olması gerekmektedir.

ING Bank Kredi Başvurusu

ING üzerinden bankada hesabı olan kişiler, online olarak internet bankacılığı veya ING mobil üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvuru sonrasında hemen banka değerlendirme yapacak ve sizlere özel olarak bu kredileri verecektir.

ING üzerinden online kredi için internet bankacılığına girdiğinizde hemen karşınıza çıkan kredi başvuru bölümüne girecek ve orada ihtiyacınız olan tutarı 36 ay vadeye kadar yazacaksınız. Banka 50 bin TL’ye kadar sizlere kredi verecektir. Bu tutar üzerinde ihtiyacınız varsa, en yakın ING Bank şubesine gitmeniz gerekiyor. Onaylanan kredinizi de hemen hesaba atacak ve kullanmaya başlayacaksınız.

Akbank Direkt Kredi Başvurusu

Akbank, internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden müşterilerine kredi desteği vermektedir. Akbank Direkt üzerinden alacağınız kredilerde banka şubelerine gitmenize gerek yoktur. Kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere ne kadar kullanacağınızı söyleyecek ve ne kadar vade ile işlem yapacağınızı gösterecektir. Sizlerde 50 bin TL’ye kadar Akbank Direkt kredisini kullanabilirsiniz.

Bankanın uygulamasına girdiğinizde direkt kredi diye karşınıza çıkan kutucuğa basarak hemen ilgili menüye gidecek ve bankanın verdiği talimatları izleyerek onaylanan kredinizi hesaba atabileceksiniz. Eğer kredi notunuzu da merak ediyorsanız, Akbank direkt üzerinden kredi risk raporu sorgulaması yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmadan kendi skorunuzu öğrenebilir, o skora göre onay alıp almayacağını görebilirsiniz. Bankanın iyi müşterisiyseniz banka size onaylı limiti, siz uygulamayı açtığınızda gösterecektir.