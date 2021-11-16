ING, TEB, Fibabanka ve Odeabank Anında 20000 TL kredi veriyor. Sizlerde İhtiyaç kredisi başvurusu yaparak anında 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır, anında 20.000 TL kredi almak için başvuru şartları nelerdir, yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Her bankanın kendine özel kredi kampanyaları vardır. Sizlerde Fibabanka, ING, TEB ve Odeabank üzerinden hızlı kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda banka şartlarına uygun olan kişiler, anında kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Bu kredileri kullanabilmeniz için banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bu sebeple sizlerde kredi notunuza ve kredi sicilinize uygun olmanız durumunda işlem yapabileceksiniz. Eğer şartlara uygunsanız ve kredi skorunuzun sorgulaması sonrasında onay alacağınızı düşünüyorsanız aşağıdaki bankalardan anında 20.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz.

ING Bank 20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Anında Kredi Nasıl Alınır?

ING Bank, hızlı ve anında kredi veren bankalardan birisidir. 20 bin TL kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar sizlere hızlı kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi verecek ve bu krediyi 3 ay ertelemeli olarak sizlere kullandıracaktır. ING üzerinden 36 ay vadeli, anında onaylı 20 bin TL kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresine girebilir ve buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup kredi onayı alabilirliğinizi öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan kişiler, yakın banka şubesinden veya form doldururken belirttikleri banka şubesinden hemen kredilerini kullanacaklardır. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden de banka kredi imkanı sunmaktadır.

TEB 20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? TEB Anında Kredi Nedir?

TEB Anında kredi, sadece internet bankacılığı üzerinden veriliyor. Banka hesabınız varsa, 20 bin TL kredi için, hemen internet şifreniz ile giriş yapabilir, mobil uygulama veya internet sitesi yardımıyla kredinizi kullanabilirsiniz. TEB üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranları ile işlem yapılacaktır. 0.99 faiz oranı ile kredi kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız şarttır. Ayrıca kredi notunuza göre banka faiz oranı uygular?

Fibabanka 20.000 TL Kredi Kampanyasına Başvuru Nasıl Yapılır?

Fibabanka 20.000 TL kredi başvurusu birden fazla yöntem kullanılarak yapılan bir kredi başvuru yöntemidir. Sizlerde eğer 20 bin TL kredi alacaksanız, bankaya gitmeden SMS atarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 3422’ye mesaj atarsanız hemen kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bankanın internet sitesinden veya size en yakın Fibabanka şubesinden de başvuru yapmanız mümkündür.

Odeabank 20.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odeabank nakit hazır kredi başvurusu ile, 20 bin TL’ye kadar hemen onay vermektedir. Bunun için SMS atabilirsiniz. Nakit TC kimlik yazarak 8444’e mesaj atarsanız bu bankadan kredi kullanmanız mümkündür. Eğer banka SMS kredi başvurusu yapamadıysanız, en yakın Odeabank şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi verip, 20.000 TL anında kredi kullanabilirsiniz.