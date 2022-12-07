İNG hesabı olanlar dikkat! Bugün başladı 2 gün daha kaldı, 65 yaş üstüne 15000 TL veriliyor

65 yaş üstüne 15000 TL veriliyor... İNG hesabı olanlar dikkat! Bugün başladı 2 gün daha kaldı. İNG hesabı olanlar dikkat etmeli. İNG hesabı olan kişiler için sosyal medyadan ve Genel Müdürlük’ten paylaşımlar yapıldı. İNG hesabı olan kişiler ve başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler yeni kampanyadan 2 gün içinde yararlanacaklar. Peki ya bu kampanya nedir? Bu kampanya yalnızca İNG hesabı olan kişiler faydalanabilecekler.

2 Gün İçerisinde İşlem Yapmanız Gerekiyor!

İNG hesabı olan kişiler cep telefonlarından SMS atarak ya da bankaya başvurarak ihtiyaç kredisi sahibi olabilirler. İNG uygulaması üzerinden şifre alınarak da anında bulunduğunuz ortamdan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz başvurular çok kısa zaman içerisinde sonuçlanacak ve paranız aynı gün içerisinde kartınıza gönderilecektir. Sizin yapmanız gereken tek şey ister Mobil Bankacılık sistemi ile isterseniz de geleneksel yöntem olan en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu kredinin özelliği belgesiz ihtiyaç kredisidir ve son iki gün içerisinde ihtiyaç kredisine ihtiyacı olan İNG’li vatandaşlar belgesiz bir şekilde kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi başvuruları anında onay verecek ve düşük faizli krediler olarak seçileceklerdir.

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