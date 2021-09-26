ING bank'tan 40 bin TL'ye kadar kredi notu düşük olan kişilere onay verilecek. ING bank üzerinden 40 bin TL'ye kadar kredi notu düşük olan kişiler 36 ay vadeli kredilerini kullanabilecek. ING bank üzerinden yapılan internet sitesi üzerindeki doyur da banka özellikle daha önce kredi notu yüzünden onay alamayan kişilere belirli şartlara uygun olmaları durumunda onay vereceğini duyurdu. ING bank düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verirken kişilerin Kredi notuna göre de faiz oranı uygulayan bankaların başında gelmektedir.

ING bank kredi başvuru şartları nelerdir?

40 bin TL'ye kadar verilecek ING bank ihtiyaç kredisi kampanyasında Kredi notunuz düşük olsa bile kredi onayı alabileceksiniz. Kredi notu düşük olan kişiler sigortalı olarak işyerinde çalışıyor olması veya emekli olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilir. 1100 ve üzerinde kredi notu olan kişiler bankadan düşük faiz oranları ile kredi kullanırken daha düşük kredi notu olan kişiler de bankaların kişilere özel olarak yayınladığı faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacaktır. ING bank bankalardan dolayı icralık ve avukatlık olan kişilere maalesef kredi onayı vermemektedir.

ING bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

ING bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. ING bank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler ayrıca bu bankada hesapları olması durumunda internet bankacılığına giriş yaparak buradan da internet üzerinden online ihtiyaç kredisi kullanabilir. ING bank şubeleri ING bank müşteri hizmetlerinden ve size en yakın ING bank ATM'si üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz.