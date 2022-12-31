İNG Bank’a gelen emekliler 6.750 TL alıyor! 5-6 Ocak saat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin!

5-6 Ocak saat 09.00'da hesaplarınızı kontrol edin! İNG Bank’a gelen emekliler 6.750 TL alıyor! ING bank tarafından yapılan kampanya emeklilerin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda maaşını ING Bank’a taşıyan emeklilere verilen promosyon miktarı 7 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Maaşlarını kolay bir şekilde ING’ye taşıyan emekliler nakit promosyonları elde ediyor. Aynı zamanda 3 ay boyunca turuncu ekstra avantajlarından harcama koşulu olmadan faydalanmaları söz konusu oluyor. İhtiyaç kredisi almak isteyen emekliler ise %1,74 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi alabilir. Üstelik kredi tahsis ücreti de bulunmuyor.

ING Bank’ta Emekli Promosyonu

1 aylık toplam geliri 3 bin 500 TL olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 ve 7 bin 500 TL arasında olan emeklilere 5 bin 250 TL, 7 bin 500 ve 10 bin TL arasında olan emeklilere ise 6 bin 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

10 bin TL üzerinde emekli maaşı olan kişilere ise 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Promosyon avantajından yararlanmak için vatandaşların 3 ay boyunca emekli maaşlarını ING Bank’tan alması şartı bulunuyor. Kampanya 1 Aralık ile 31 Ocak 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan vatandaşlar için geçerlidir. Nakit promosyon başvurusu için mobil bankacılık ve şubeler kullanılabilir.

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