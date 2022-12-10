ING Bank Yeni Yıla Özel Hepsiburada da 500 TL Hediye Çeki!

ING bank bireysel sağlığı destekleyen yeni kampanyası ile Hepsiburada internet sitesi üzerinden yeni yıl alışverişinde 500 TL hediye çeki kazandırıyor. 29 Aralık tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Ing müşterisi olup mobil uygulama üzerinden sağlık sigortası satın almak gerekiyor. Bankaların belirli dönemlerde sunduğu teklifler özellikle vatandaşların ek kazanç elde etmesini destekliyor. ING bank tamamlayıcı sağlık sigortası başvurularına Hepsiburada uygulamasında geçerli 500 TL hediye çeki hediye ediyor.

500 TL Hediye Çekinden Nasıl Yararlanılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası satın alma işlemi gerçekleştikten sonraki gün ING Mobile uygulaması içerisinde yer alan kampanyalar alanı üzerinden aktif hale getirilebilir. Bu alana giriş yapıldıktan sonra tamamlayıcı sağlık sigorta kampanyası üzerine gelinerek hediye çekini al alanı kullanılır ve 500 TL hediye çeki kodu hesabı tanımlanır.Sigorta uygulaması satın alındıktan sonraki gün ancak ING mobil uygulamasına girilmelidir. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra hesaba tanımlanan 500 TL hediye indirim kodunun 30 Aralık tarihine kadar site içerisinde kullanılması gerekiyor.

500 TL Hediye Çeki Başvurusu ve Şartları

Hediye çekleri nakite çevrilmiyor. Mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılıyor. Kazanımdan faydalanmak isteyen kişinin Hepsiburada mobil uygulama üzerinden hesap oluşturmuş olması ve alışveriş yapması gerekiyor. Hediye çekinin kullanılabilmesi için Hepsiburada mobil uygulama ya da internet sitesi içerisinde yer alan sepetim alanında ki kupon ekle bölümüne yazılması ve aktif hale getirilmesi gerekiyor. Her müşteri yalnızca bir kez kullanabilir.

Hediye çeki hesapta parçalı olarak kullanılmaya başlanabilir. Kalan tutar kadar farklı bir ürün alımı sağlanabilir. Hediye çeki kullanılarak Hepsiburada internet şubesi üzerinden altın ve takı ürünleri alınamıyor. Mevcutta bulunan indirimler aynı anda geçerli oluyor. İptal, iade işlemlerinde hediye edilen çek geri alınıyor.