ING Bank ve 2 Banka Daha Online ve İnternet Bankası Üzerinden Gelir Belgesiz 5000 TL Üzerinde Nakit Vereceğini Duyurdu! 5000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, İNG Bank, önderlik yapıyor. ING Bank ve iki bankanın daha yapmış olduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek, 5000 TL'ye kadar internet üzerinden şubelere gitmeden kredi kullanabiliyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka, kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen onay alabilir ve krediyi aynı gün içinde 36 ay vadeli olarak kullanabilir. internet bankacılığı üzerinden kredi alacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirdikten sonra hemen kendi hesaplarına ödeme alabilecektir.

ING Bank

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları üzerinden almış oldukları şifreyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan acil ihtiyaç kredisi olan Mini Kredi olarak 5000 TL başvuruda bulunabilir. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan kredilerde banka, sizleri hızlı bir şekilde kredi onayını sunacak ve onaylanan tutar kadar krediniz de hemen kendi hesabınıza yatıra bileceksiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvuru yapmanız mümkün olacaktır. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, hızlı birşekilde bu bankalar üzerinden kredi kullanabilir ve hesaplarına para yatırabilir.

TEB Bankası

TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak gönderirseniz TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaksınız. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak hemen işlem yapabilir ve kredi onayını hemen hesabına yatırabilir. Teb Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda, 5000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 5000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ödeme alabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde banka üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına mesaj atarak başvuruda bulunabilir ve hemen işlem yapabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda QNB Finansbank, sizlere ayrıca, hem internet sitesi üzerinden hemde kendi mobil uygulaması üzerinden kredi desteği imkanı sunacaktır. Banka, resmi internet sitesine girerek veya banka şubelerine giderek hem kredi kampanyası hakkında bilgi alabilir hem de güncel faiz oranlarını, buradan öğrenebilirsiniz.