ING Bank Türkiye İçin Özel Kredi Başlattı! 10 bin TL ve 100 bin TL Arasında Anında Onaylı Krediler Başvuru Rekoru Kırıyo

ING Bank üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. Son dakika haberi olarak verilen ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan bu haber ile birlikte, anında 10 bin TL ve 100 bin TL arasında ihtiyacınız olan krediyi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ING Bank şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesini kullanarak kolay başvuru yapabilecekler. Son zamanlarda bankaların rekabet içinde olması ING Bank Genel Müdürlüğünü'de harekete geçirdi. İhtiyaç sahibi olan kişilere bireysel kredi adıyla bu kampanya yapıldı. Kredi sonucu hemen belli olan bu kredilere başvuru yapmak oldukça kolay. İşte detaylar...

Kredi onayı hemen verilecek

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirli banka politikalarına uygun olmaları durumunda kredi onayını hemen alabilecekler. Kredi başvurusu sonrasında banka müşterilerine kendi kredi notuna göre de faiz oranı uygulayacak. Kredi başvurusu için işlem yapacak olan kişiler, bankanın nasıl başvuru alacağını merak ediyor. Banka birden fazla yöntemle müşterilerinden kredi başvurusu alacak. Kredi sonucu uygun olanlar, hemen kredilerini kullanacaklar.

Online Kredi İçin Müşteri Olmak Gerekiyor

Bankadan kredi başvurusu yapacak olan kişilerin online olarak kredi başvurusu yapması için bankanın müşterisi olması gerekiyor. Bankada hesabı olan veya bu bankada kredi kartı kullanan kişiler, online olarak internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusu yapabilecekler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun faiz oranları ile hemen onay alabilecekler. Kredi onayı alan kişiler, şubelere gitmeden kredilerini hesaplarına atarak kullanmaya başlayabilirler. ING Bank en az 10 bin TL en fazla 100 bin TL adıyla yaptığı bu kampanya da 36 ay vade ile kredi imkanı sağlıyor. Kredi alacak kişiler, ilk kredi taksit ödemelerini dilerse 3 ay ertelemeli de yapacak.

Online olarak kredi başvurusu yapamayanlar bankanın diğer kredi başvuru yöntemlerini deneyebilir. Banka şubelerinden ve internet sitesinden de kredi başvurusu yapılmaktadır.

Web Kredi Başvurusu

ING Bank resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr adresinden İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu doldurulup, kredi kullanılabiliyor. Bunun için başvuru yapmanız gerekli. Başvuru sonrasında hemen sizlere sonuç gelecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, bankadan hemen kredilerini kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilen bu kredilerde ING bank internet sitesi başvurusu yapan kişilerin başvuruları değerlendirilecek ve aynı sayfa üzerinde, başvuru yaptığınız ekranda ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. Değerlendirmeleri banka kendi politikalarına göre yapacak.

Kredi Şartları Nedir?

Bankadan kredi alabilmeniz için ve sıkıntısız onay alabilmeniz için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler, onay alamazlar. Kredi sonucu uygun olan kişiler, genellikle 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişilerdir. bu bankadan düşük faizli kredi almak istiyorsanız banka kredi notunuzun en az 1500 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi ödemelerini ve kredi kartı ödemelerini gününde yapan kişiler, bu kredileri alabileceklerdir.