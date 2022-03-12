ING Bank Tek Şart İle Faizsiz 5 Bin TL Kredi Kampanyası Başlattı! Müşteri Olmanız Yeterli! Kampanyanın Detayları Geliyor

Acil nakit ihtiyacına gereksinim duyanlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerinden yararlanmak isteyenler, bankalar tarafından sunulan faiz oranları ve vade seçeneklerini araştırıyor. Bankaların birçoğu vade seçenekleri ve faiz oranları ile ihtiyaç kredilerini geniş halkaya yaymak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu durum bankalar arasında rekabetin oluşmasını sağlıyor. Vatandaşlar açısından birçok seçenek bir arada toplanmış oluyor. Bu noktada ING Bank ihtiyaç kredilerinde, yeni müşterilerine hoş geldin kampanyası sunuyor. Uygulamaya koyulacak kampanyada, bankadan kredi almak isteyenlere faizsiz ve düşük faiz oranlarının uygulanacağı kredi seçenekleri sunuyor. Detayları öğrenmek isteyenler için bilgiler haberimizde…

ING’li Olacak Müşterilere Özel Kampanya

Banka, gerek mevcut müşterilerine gerekse yeni müşterilerine karşı sevindirici kampanya ile ön plana çıkmayı düşünüyor. Sunulacak olan kampanya kapsamında ilk kez ING’li olan müşterilerine Hoş geldin adı altında faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kampanyadan sadece yeni müşteriler faydalanabilecek. Yeni müşterilere en fazla 5 bin TL tutarında faizsiz kredi kullandırılacak. Sıfır faizin olduğu 5 bin TL tutarındaki hoş geldin kredisinde en fazla vade 12 ay ile sınırlı olacak.

Ödeme Koşulları

ING yeni müşterilerine 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandıracak. Kullanılacak tutarlara ise %0,99 faiz oranı uygulanacak ve vade 12 ay ile sınırlı kalacak. Bu noktada gerekli koşullar altında kullanılan 5 bin faizsiz kredi de ise aylık ödeme 833,33 TL olurken vade 12 ay olarak gerçekleşecek. 10 bin TL olan kredilerde ise faiz oranı %0,99 olurken aylık ödeme tutarı 899,08 TL tutarında olacak.

Mevcut Müşterilere Uygulanan Kredi Kampanyası

Yeni gelen müşterilere uygulanan kampanyada çeşitli fırsatlar sunulurken, mevcut müşterilere ise banka %1,64 oranlarında faiz uygulaması ile 36 ay vade seçeneği sunuyor. Sunulacak olan faiz oranları %3,39 a kadar yükseltebilecek. Oranlarda meydana gelen değişiklik, kredi kullanmak isteyen kişinin kredi notuna göre belirlenmesidir. Mevcut müşterilere 80 bin TL tutarında kredi ve 36 ay vade seçeneği sunarken, 50 bin TL üzerindeki kredilerde vade 24 aya kadar inmektedir.