ING Bank Süper Kampanya Başlattı 50.000 TL Altında Başvuru Yapana Onay Verecek

Banka, özellikle son zamanlarda bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarında örnek alarak, 50000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapan kişilerin kredi notuna göre, onay verecek. Ayrıca banka kredi başvurusu yapan kişilere onay vermesiyle birlikte bu kişilerin kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlandıracak. Yapılan bulur, süper kampanya haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de duyulan bu haberle birlikte kredi başvurularını, istediğiniz zaman istediğiniz yerden yapabileceksiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler ING Bank üzerinden süper kampanyaya katılabilirler. 50000 TL'ye kadar bu bankadan hızlı bir şekilde kredi onayı verip, kişilerin ihtiyaç durumlarının acil karşılamak istiyor. Uzun süredir beklenen bu kampanya için başvuru şartları da belli oldu. Şimdi dilerseniz sizlere haberimizde, bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasının başvuru şartları hakkında bilgiler verelim.

Kredi başvuru şartları belli oldu

ING Bank üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi almak isteyen kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapmış olacakları sorgulama sonrasında banka kredi puanı ve banka kredi siciline bakarak kredi onayı verilecektir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu banka üzerinden kredi başvurularını yapabilirler. Bankanın müşterilerden istediği 18 yaşından büyük olmanız ve bankalardan dolayı icralık avukatlık, kara listedeki gibi bu listelerden olmamanız gerekmektedir. Belirtilen kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankanın kredi başvuru yöntemlerinden birisini seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvuru Yapmak Çok Kolay

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi olan www.ing.com.tr giriş yaptıktan sonra kredi Başvurusu Formunu doldurarak işlem yapabiliyorsunuz. ING Bank kredi başvuru formunu düzgün doldurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler sizin kredi onayı alıp alamayacağınızı belirleyecektir. TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorgulamada ne kadar kredi, onay olduğu gösterilecektir. 50000 TL kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanından da faydalanabiliyorlar. Alacağınız bu kredileri en fazla 36 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. 50000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak borç kapatma kredisi de bu kredinin içinden kullanabiliyorlar. Diğer bankadaki borçlarınızı kapatarak, tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

Şubelerden Başvuru

Bankanın resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra eğer kredi başvurusu yapamadıysanız banka şubelerine giderek hemen hızlı bir şekilde ING Bank ihtiyaç kredisi başvuru yapabilirsiniz. Size en yakın ilgili banka şubesine giderek banka müşteri temsilcisiyle görüşüp veya gişe personeline giderek kimliğinizi verip başvuru yapmanız yeterlidir. Kredi değerlendirmesi şube yetkisinde kalacak ve onay almanız ile birlikte hemen anında hesaplarınıza para aktarılacaktır. 50 bin TL'ye kadar verilen bu kredilerde, işlem limitleri sizin banka performansınıza göre değişir. Bankalarda düzenli ödemeler yapan bir müşteriyseniz kredi onayınız hemen verilecektir.