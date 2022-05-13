ING Bank Müşterileri Yaşadı! Bunları Yapan Herkesin Hesabına 500 TL Gönderilecek, Başvuru İçin Zaman Daralıyor! ING Bank yeni bankacılık hizmetleri ile tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. ING Bank tarafından hazırlanan yeni kampanya kapsamında artış gösteren akaryakıt fiyatlarının, banka müşteri verileri açısından daha düşük bütçe yükü oluşturmasının önü açılacak bir dizi çalışmalar yürütülüyor.

Petrol ofisi ile ING Bank arasında gerçekleştirilen antlaşma ile beraber ING kredi kartı ile petrol ofisi mobil ödeme sistemi kullanmak suretiyle gerçekleştireceğiniz Aylık 500 TL akaryakıt harcaması sözü verdiğinizde anında 500 TL’lik bir ödül kazanacaksınız.

Bireysel kredi kartı sahiplerinin katılım sağlayabilecekleri kampanya, ING mobil uygulamasında yer alan ilgili kampanyaya katılım bölümünden katılım gerçekleştirilmesi gerekir.

ING Bank petrol ofisi 500 TL kampanyası detayları neler?

ING Bank kredi kartı sahibi olan bütün vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabiliyor. ING Bank kredi kartı ile petrol ofisi mobil ödeme sistemi kullanılarak 12 ay boyunca her ay düzenli bir şekilde 500 TL akaryakıt harcaması söze verildiği takdirde 500 TL anında ödüm kazanmanız mümkün hale gelecek. Periyodik bir şekilde akaryakıt harcaması gerçekleştiren vatandaşlar açısından önemli bir alternatif oluşturan bu kampanyaya, bireysel kredi kartı sahipleri de katılım sağlayabiliyor. Kampanyaya katılmak istediğiniz de 500 TL ödülünüz anında kartınıza yansıyacak ve takip eden ilk ay içerisinde 500 TL harcama sözü yerine getirilmediği takdirde bir sonraki ay 500 TL harcama gerçekleştiği takdirde 12 aylık süreç Böylece başlamış olacak.