ING bank kenara koy biriksin küsüratlarla beraber değerlendirsin kampanyasını duyurdu. ING bank'a gelerek turuncu ekstra banka kartı hesabı oluşturanlar yaptıkları her harcamada artan küsüratları bir üst rakama tamamlıyor. Bu rakam 1 ile 5 TL arasında değişebiliyor. Turuncu ekstra banka kartını kullanarak 21,10 TL tutarında bir alışveriş yapmış kişi için 1 TL'ye tamamla seçeneği tercih edildiğinde 0,90 TL, 5 TL'ye tamamla seçeneği tercih edildiğinde ise 3,90 TL'ye yuvarlanıyor. Ek kazanç e-turuncu hesap içerisine anında otomatik olarak aktarılıyor. Ufak da olsa alışverişlerden artan tutarlar birikerek ek kazanç elde etmeyi destekliyor. Turuncu ekstra banka kartı olanlar ancak o faydadan yararlanabiliyor.

Turuncu Ekstra Banka Kartı Başvurusu

ING bank müşteri hesabı oluşturulduktan sonra bu linke tıklayarak turuncu ekstra banka kartı başvurusu yapılabilir. Başvuru içerisinde özel bilgiler sözleşme ve ürün açılışına yönelik 3 farklı kategori ile karşılaşılacaktır. Başvuru tamamlandıktan hemen sonra e-turuncu TL hesabı da açılacaktır kişiye ait TC kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu numarası yazıldıktan sonra başvuru aşaması tamamlanabilir.

ING Bank Kenara Koy Biriksin Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Yalnızca fiziki market alışverişleri değil internet harcamaları da kampanya sürecinde dahil ediliyor. Turuncu ekstra kartın alışverişlerde sunduğu bu teklif kolay birikim yapabilmeyi sağlıyor. Faydalanmak isteyen vatandaşların ING mobil uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra kartlar menüsüne geçmesi gerekiyor. Menü altında yer alan koy kenara kategorisi tıklanır. Alışveriş küsüratlarına yönelik nasıl tamamlanması gerektiği tercih edilir. İstenirse 1 TL ya da 5 TL seçimi yapılabilir. Artan küsuratların aktarılacağı turuncu ekstra hesabı seçilir ve değerlendirilmeye bırakılır.

ING Bank Kenara Koy Biriksin Kampanyası Şartları

Birikim yapabilmenin kolay yolu e-turuncu hesap açılışı kısa sürede online platformdan yapılacak başvuru ile sağlanabilir. Fiziki olarak bankaya gitmeye gerek kalmadan pratik bir şekilde hesap açılışı tamamlanabilir. Yalnızca ING Mobile uygulama üzerinden talimatlar yönlendirilebilir. İstendiğinde tercih değişimi yapılabilir. ING Mobile uygulaması içerisinde yer alan kartlar menüsüne altındaki bu alanın aktif hale getirilmesi gerekiyor. Kişiye ait kart numarası değiştirildiğinde hesap iptal oluyor. Kişinin yeniden talimat vermesi gerekiyor. İstendiği zaman ek bir bedel ödemeden ücretsiz olarak talimatta değişiklik yapılabiliyor. Kişi istediğinde bunu iptal etme şansına da sahip oluyor.