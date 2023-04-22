ING Bank Emekli Promosyonu: 10.000 TL Fırsat!

Türkiye'deki birçok banka, emeklilere yönelik promosyon kampanyaları düzenlemekte ve bu kampanyalar ile emeklileri müşteri portföyüne katmak istemektedir. ING Bank da bu kampanyalara bir yenisini ekleyerek emeklilere yüksek promosyon fırsatı sunmaktadır.

ING Bank'ın yeni promosyon teklifi, emekli maaşı alan herkesin maaşını bankaya taşıması durumunda 10.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı vermektedir. Maaş taşıma işlemi de oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmekte ve banka şubesine gitmek zorunluluğu bulunmamaktadır.

ING Bank'ın promosyon fırsatı için tek şart, emeklinin maaşını bankaya taşıması ve 3 yıl boyunca bankada kalma taahhüdü vermesidir. Bu şartı yerine getiren emekliler, 8.500 TL promosyon ödemesi alabilecektir. Ayrıca, otomatik ödeme talimatı veren emeklilere ek olarak 1500 TL daha promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi olan tüm emekliler ile EYT emeklisi olanlar tarafından da başvurulabilmektedir. Başvuru için e-devlet üzerinden veya ING Bank'ın dijital bankacılık kanalları aracılığı ile işlem yapmak mümkündür.

ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası, emeklilere yüksek miktarda promosyon ödemesi yaparak müşteri kazanma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Emekliler için cazip bir fırsat olan bu kampanyanın son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2023'tür.