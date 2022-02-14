ING Bank Duyurdu! Artık Bankadan Kredi Notuna Göre Faizlerle 100.000 TL Ödeme Verilecek. ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara yapılan son dakika kampanyasında 100.000 TL ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi verileceği haberi geldi.

100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak, işlem yapabilecek ve kredilerini hızlı bir şekilde kendi banka hesaplarına yatırabileceklerdir. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz 100000 TL 24 ay vadeli kredilerde banka ilk taksit ödemesinde 90 güne kadar erteleme yapma imkanı da sizlere sunmaktadır.

Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olması durumunda iğne, ING Bank üzerinden kredi onayı alabileceğini ve düşük faizli kredi kullanmak istiyorlar ise kredi notu 1700 ve üzerinde olması gerektiği haberi geldi.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, en kolay yöntemlerden birtanesi bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurmanız olacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanabileceklerdir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını hemen aynı gün içerisinde yaparak onay almaları ile birlikte en yakın banka şubesi üzerinden kendi hesaplarına yatırma yapacaktır.

Banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise bankanın internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman 7 gün 24 saat, kredi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden yapabiliyor ve masrafsız olarak kredi kullanabiliyor. ING Bank, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya size yakın olan banka şubesine gerek tüm kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.