ING Bank düşük faizli 30.000 TL Kredi Veriyor, Banka Sınırlı Sayıda Kredi Başvurusu Alacak

ING Bank düşük faizli 30.000 TL Kredi Veriyor. İhtiyaç kredisi oranları ING Bank aracılığıyla kullanılabilir. 3 EylüL'den itibaren başlayan ihtiyaç kredisi, kullanımı İstanbul, Ankara, İzmir şehirleri için 30 bin TL, diğer şehirler için 10 bin TL limit ile başlayacaktır. 0 ,99 faiz oranıyla kullanılacak olan ihtiyaç kredisi, 36 aya kadar vade seçeneği olacaktır. İsteyen vatandaşlar hemen ödemeye başlayacak, isteyenler ise 1 yıl sonra ödemeyi gerçekleştirebilecek.

ING Bankasının internet sitesinden kredilere ilişkin gerekli bilgilendirme yapıldı. İhtiyaç kredisinde her bir müşteri sadece bir kere yararlanabilecek. Müşterilerin tercihlerine göre ödemesiz dönem vadesi daha da kısa olacak. Bankaların faiz oranların düşmesi ile beraber güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarıyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ING Bankası ihtiyaç kredisi ödeme planı için araştırmalarını gerçekleştiriyor.

Bu kredi türünden yarar almak için kişinin kredi notunun çok yüksek olması gerekir. Bu sayede kişi kısa sürede sorun yaşamadan kredisini çekebilir. Buna ek olarak kişinin gelir belgesi ve ikametgah belgeleri ile en yakın ING bankalarının şubelerine giderek bu belgeleri iletmeleri gerekir. Bu belgeler olmadan kişinin başvurusu kabul edilmeden geri çevrilir.

Bununla birlikte kişinin kredi notu oldukça önemlidir. Kişinin daha önce aldığı kredi veya kredi kartı borcu bulunuyor ise kredi inceleme işlemi sırasında bu bilgi ortaya çıkacaktır. Bu durumda kişiye kredi verilmez.

İŞTE ÖRNEK ÖDEME PLANI İLE DETAYLI BİLGİLER

30 bin liralık bir ihtiyaç kredisi 36 ay vadeli bir şekilde çekmek istediğinde, ihtiyaç kredisi çekmek istendiği zaman 6 aya ödemesiz kredi de aylık taksit 833 TL olacak. Toplam geri ödeme 42 bin 809 lira olacak. Bununla birlikte kişi iki farklı ödeme yönteminden yarar alabilir. İsterse ödemeyi direk olarak ATM üzerinden ödeme yaparak gerçek hale getirebilir.

Bununla birlikte isterse mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde kredisinin aylık taksiti için ödeme yapabilir. Kişinin seçtiği ödeme yöntemine bağlı olarak kredi notu da en büyük etkendir. Eğer kişi bir kredi almış ve ödeme yapmamış ise yeni bir kredi imkanından yarar alamaz.

Bu kredi türü ihtiyaç kredisi olduğu için konut ve araç kredisi gibi ruhsat yada ev tapusu gibi belgeler istenmez. Sadece kişinin gelir belgesi ile başvuru yapması gerekir. Buna ek olarak ek gelir aldığı bir kira yada farklı bir durumu bulunuyor ise kira kontratı gibi belgeler banka tarafından istenir.