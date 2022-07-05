ING Bank, Denizbank ve Garanti Bankası: 150.000 TL Ödeme Yapacak!

ING Bank ve Diğer İki Bankadan Gelen Açıklama Herkesi Mutlu Etti! 150 bin TL Gelir Belgesiz Ödenecek. ING Bank üzerinden 150 bin TL’ye değin ihtiyaç kredisi kampanyası sonrası iki banka daha bu kampanyaya başlangıç yapmış oldu. Bankalar aracılığıyla gelir belgesiz bir biçimde kredi kullanmak isteyen herkes belirtilen kredi koşulları doğrultusunda hızlı bir biçimde onay alacaktır. Bu kredi tamamen düşük faizli olmaktadır.

ING Bank başlattığı bu temel kampanya neticesinde ihtiyaç kredisi kullanacak olanların kendi banka hesabı olması halinde daha düşük faiz oranlarıyla 150 bin TL’lik kredi çekilebileceğini söyledi. Banka kendi resmi web sitesinden gerçekleştirdiği bu duyurusuyla beraber kredi çekmek isteyenlere hızlıca sonuç sunacağını da açıklamış oldu.

Başvuru Nasıl Gerçekleştirilecek?

ING Bank, Denizbank ve Garanti Bankası’nın başlatmış olduğu bu temel kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 18 yaşını geçmiş olması ve TC kimlik numarasıyla sorgulanmış haldeki kredi notunun da bir hayli yüksek olması şartı aranmaya devam etmektedir. ING Bank’tan kredi başvurusu gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubesine TC kimlikleriyle beraber gitmelidir. Böylece 150 bin TL’ye varan nakit kredi onayı alıp almayacaklarını öğrenebilirler. Bunun yerine bankanın resmi internet sitesinden de ön başvuru gerçekleştirilebilir. Garanti Bankası şubelerinden krediye başvuracak olanlar da internetten bunu yapabilecektir. Böylece herhangi bir problem yaşanmadan başvuru süreci rahat biçimde tamamlanır.