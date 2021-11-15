ING Bank Açıkladı: Maaşın 20 Katına Kadar Kredi Kampanyası Başladı, Düşük Faizli 60 Ay Vadeli Verilecek

ING Bank Maaşınızın 20 katına kadar kimlikle kredi veriyor. Sizlerde ING Bank üzerinden 60 ay vadeye kadar kredi kullanabilir, uygun faiz oranları ile işlem yapabilirsiniz. ING Bank maaşın 20 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

ING Bank, ülkemizde ihtiyaç kredilerinde sürekli reklamlarını gördüğümüz bir bankadır. Bu sebeple, sürekli olarak da güncellenen kredi kampanyalarını yayımlamaktadır. Sizlerde bu bankadan kredi almak istiyorsanız, maaşınıza göre anında kimlikle onay alabilirsiniz. Banka ihtiyaç kredisi olarak vereceği bu kredilerde 50.000 TL ile 100.000 TL arasında işlem yapmaktadır. Hangi ihtiyacınız varsa, banka bu ihtiyacınız için sizlere kredi imkanı sağlayacaktır.

Emekli kredisi, düğün kredisi, tatil kredisi, bayram kredisi gibi birden fazla yöntemle bankalardan işlem yapabilirsiniz. Kredi onayı alabilmeniz için bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Aldığınız kredilerde 12 ay, 24 ay, 36 ay, 48 ay ve 60 ay vadeli ödeme tablosundan birini seçebilirsiniz. Üstelik ilk taksit 3 ay ertelemeli olarak sizlere verilecektir.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nedir?

ING Kredi başvurusu için bazı şartlar vardır. Bu şartlara uygun olmayan kişiler onay alamazlar. Öncelikle 18 yaşından büyük olmanız ve TC vatandaşı olmanız durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. ING Bank üzerinden 60 ay vadeli kredi kullanacak olan kişiler, kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi sicili temiz olan, bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler ING Bank üzerinden maaşın 20 katına kadar kredi kullanabilirler. Banka sizin kredi skorunuza göre onay verecek ve ayrıca yine kredi skorunuza göre faiz oranı uygulayacaktır.

ING Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğer maaşınızın 20 katına kadar kredi kullanmak istiyorsanız, size en yakın ING Bank şubesine gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka şartlarına uygun olan kişiler hemen banka şubesinden kredi kullanabilirler. Başvuru yaptığınızda, banka sizin tüm sicilinize bakacak ve maaşınızın 20 katına kadar kredi kullandıracaktır. En yüksek limit 100.000 TL olarak bilinmektedir. 4.000 TL maaşı olan bir kişi 80.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir. Bu krediyi alabilmesi için 60 ay vade yapması gerekiyor.

Banka şubeleri haricinde, bankanın internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet sitesine girerek, ihtiyaç kredisi başvurusu formunu doldurduğunuzda, banka size hemen sayfa sonunda kredi sonucunu verecektir. Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Ayrıca başvuru formunda hangi bankadan kredi kullanacağınızı da seçeceksiniz. Size en yakın ING Bank şubesini seçerek, onay alırsanız bu şubeye gidip kredinizi kullanabilirsiniz.

Bankanın müşterisi olan kişiler ise, internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuru yapan kişiler, onay alması durumunda hemen onaylanan tutar hesaplarına yatacaktır. Bu şekilde başvuru yapanlar, maaşlarının 20 katına kadar kredi alamayabilirler. Çünkü bu krediler 50.000 TL’ye kadar verilmektedir. Eğer ihtiyacınız bu civardaysa, şubelere gitmeden başvuru yapabilirsiniz.