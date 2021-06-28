ING Bank, 90 Gün Ertelemeli, 10000 TL Üzeri, Bayram İçin Nakit İhtiyacı Dağıtıyor! Başvuru Yapanlar 2 Dakikada Alıyor

ING üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. 90 gün ertelemeli 10000 TL üzeri, bayram için nakit ihtiyacınızı İNG Bank kredisi ile karşılayabilirsiniz. İhtiyaç kredisi almak isteyen kişiler, özellikle bayram ihtiyaçları için kredi kullanmak istiyorsa, bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarını araştırmaktadırlar. Bankalardan düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğiniz gibi, ayrıca hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceğiniz, bankalar da bulunmaktadır.

Pandemi döneminde de en çok kredi başvuru yapılan bankaların başında gelen İNG Bank, yeni yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte bayramdan önce müşterilerine kredi imkanı sağlayıp, 3 ay ertelemeli olarak 10000 TL'lik kredi imkanı vermektedir. Sizlerde bu banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu yapabileceksiniz. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvuru şartları'nın duyurusunu yaptı. Başvuru şartlarına uygun olan kişilere hemen aynı gün içerisinde kredi onayı verilecek. ING Bank üzerinden verilen ve bayram kredisi adı altında yapılan bu çalışmaların, kredilerde banka müşterilerine ayrıca 3 ay erteleme imkanı da sunuyor. Kişilerin kredi notuna,kredi puanı ve kredi siciline göre, faiz oranı uygulanacak. ING bank kredilerinde hızlı birşekilde başvuru yapmak isteyen kişiler nasıl bu işlemleri yapacağını merak etmektedirler. Bankanın da kendi internet sitesi üzerinde yayınladığı haberiyle birlikte nasıl başvuru yapılacak, hep beraber görelim.

Başvurular Anında Yapılacak

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen işlem yapabiliyorlar. ING Bank, resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda banka ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişilere hemen kredi sonucunu vermektedir. Başvuru yaptığınız sayfanın sonunda bu banka ile ilgili kredi sonucunu hemen alabileceksiniz. Kredi onayı alan kişiler başvuru formunda yazmış oldukları banka şubesi üzerinden giderek kimlikleriyle birlikte kredilerini kullanabilirler.

ING Bank üzerinden internet üzerinden başvuru yapamayan kişiler bu bankanın şubelerine giderek, sadece kimliklerini verip de kredi başvurusu yapabiliyorlar. Banka şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, hemen sizlere kredi sonucu, gelecek ve onaylanan kredinizi gişe personeli tarafından sizlere kullandırılacaktır. ING Bank üzerinden ayrıca, ATM'lerden ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak da bankanın kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

10.000 TL Üzerinde Kredi Kullandırılacak

ING Bank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, 10000 TL üzerinde de kredi kullanacaklardır. Kredi kullanmak isteyen kişiler bankaya başvuru yaptıktan sonra banka, belirli limitlerde bu krediyi nasıl kullanacağınızı sizlere söyleyecektir. Bankadan kredi kullanmak isteyen kişilerin ayrıca kredi notuna bakılarak onay verildiği için kredi notunuzun da yüksek olması gerekiyor. Banka kredi notuna göre, faiz oranı uygulayan bankaların başında gelmektedir. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsunuz, bu banka üzerinden kredi almak için en az üç aylık sigortanızın olması gerekiyor. Sigortası olmayan kişiler daha düşük limitlerde kredi alabilmektedirler. Bankadan müşteri olan kişilerde internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirler.