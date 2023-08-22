Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konuların başında yer alır. Akaryakıta zam yapıldıkça araç sahipleri daha az trafiğe çıkmak zorunda kalıyor. Sürekli trafikte olan kişiler ise yüksek masraflara katlanıyor.

Akaryakıtta meydana gelen fiyat artışları ve OPEC ülkelerinin izlediği politikalar arasında ilişki vardır. OPEC ülkeleri tarafından alınan arz kısıtlama kararları nedeniyle fiyatlar da artar. Arz kısıtlamaları brent petrol fiyatının artmasına da yol açıyor. Öte yandan brent petrolde meydana gelen düşüşler, akaryakıta indirim olarak yansıyabilir. Brent petrol fiyatına bağlı olarak motorine geçen hafta indirim yapılmasına rağmen bu hafta yine zam haberi geldi. 1 TL olarak yapılan zam sonrası fiyatlar tekrar indirim öncesi seviyesine geldi.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa) motorin: 37,86 TL

İstanbul (Anadolu) motorin: 37,80 TL

Ankara motorin: 38,37 TL

İzmir motorin: 38,54 TL

AKARYAKIT NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığı merak konusu oluyor. Hesaplama yapılırken gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hareket edilir. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenir. Böylece KDV hariç rafineri satış fiyatı elde edilir.

CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuruna bakılır. Fiyat değişim farkının bulunmasıyla rafineri tavan satış fiyatına ulaşılır.

AKARYAKITTA ARTIŞ SÜRER Mİ?

Döviz kuru, OPEC ülkelerinin arz kısıtlaması ve vergi artışları derken akaryakıt fiyatlarının artmasına yol açabilecek pek çok neden bulunuyor. Brent petrol fiyatı şu sıralar 84,39 dolar seviyesinde yer alıyor. Brent petroldeki artışlar, zamma yol açabilir.

Araç sahiplerinin masrafları, akaryakıt ile sınırlı değil. Araç için yapılan diğer ödemelerde de artış yaşanıyor. Akaryakıt zamları, toplu taşıma ücretlerinin artmasına da yol açıyor. Öte yandan gıda ürünleri, çeşitli hizmetler için de fiyat artışları söz konusu oluyor. Vatandaşlar, bir an evvel indirim haberleri almak istiyor.