İncirin Faydaları Nelerdir, Kuru ve Yaş İncir Neye İyi Gelir?

İncir Anadolu'da şifanın ve bereketin sembolü olmaktadır ve ülkemizde de oldukça sevilen meyveler arasına yer almaktadır. Kışın kurutulmuş bir şekilde ve yazın da yaş bir şekilde tüketilen incirin besin değerinin de yüksek olduğu bilinmektedir. İncirin Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde yetiştirildiği bilinir fakat incir farklı bölgelerde de karşımıza çıkmaktadır. İncir ağacı Aslında iki türdür ve dişi ile erkek olarak ikiye ayrılır. Dişi türünün meyvesinin daha tatlı ve daha büyük olduğu bilinirken içinde süt bulunan yapraklarının da var olduğu bbilinmektedir.

Çok sayıda farklı yemek ve tatlı tariflerinde kullanılabilen inciri gün içerisinde 2 tane tüketmek yararlı olmaktadır. A, B, C ve K vitaminlerini de içerisinde barındıran incir magnezyum, bakır, çinko ve potasyum açısından da yarar sağlamaktadır. Bununla birlikte sindirim sistemi için de lifli yapısı sayesinde çok faydalı olan bir meyve olan incirin faydaları saymak ile bitmez. İncir hakkında antioksidan özelliğinin bulunduğu da bilinmektedir ve kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı özellik göstermektedir. İnciri demir eksikliği olanlar tüketirse içerisinde bulunan demir sayısı takviye besini de olabilmektedir. Saç derisinin sağlıklı kalmasını sağlayan ve saç köklerini besleyen incir hafızayı da güçlendirmektedir. Bununla birlikte yağ oranının düşük olması nedeniyle damar ve kalp sağlığını da korur ve meme kanseri riskini düşürür. Astım ve bronşit hastalarına iyi gelen incir cilt sağlığını da korumaktadır ve pek çok faydayı içerisinde barındırmaktadır. Diğer taraftan erkeklerin sperm kalitesini arttıran incir kadınlarda da kaliteli yumurtalık sayısını arttırıcı özellik göstermektedir.

İncirin zararlarında ise fazla tüketildiği zaman karaciğer yağlanmasına neden olabildiği bilinmektedir. Bağışıklık sistemi açısından her ne kadar faydalı olan incir fazla tüketilmesi durumunda bazı bakterileri öldürebilir ve vücuda zarar getirebilir.