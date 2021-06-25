İmamoğlu Açıkladı! Toplu Taşıma Araçları YKS'ye Girecek Öğrencilere Ücretsiz Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın gerçekleşecek olan YKS hakkında önemli bilgiler paylaştı ve toplu taşıma araçları ile ilgili vatandaşa bilgi sundu. Yarın YKS’ye girecek olan öğrencilerin ve sınav görevlilerinin ulaşım araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabileceği bilgisine ulaşıldı. Milyonlarca öğrencinin ve velilerin bir süredir heyecan içerisinde beklediği büyük gün geldi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uzun bir süredir beklenen gün ve toplu ulaşım araçları le ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Sizler için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YKS'ye girecek olan öğrenciler ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanabileceği hakkında yapmış olduğu açıklamaları ve konu hakkında merak edilen detayları yazdık.

Sosyal medya hesabından bir duyuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YKS’ye girecek öğrenciler hakkında önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Üniversite yolunda olan genç arkadaşlara başarılar dilediğini ifade eden İmamoğlu, yarın gerçekleşecek olan sınavın hayatta arzu ettiklerini getirmesini temenni ettiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul'da üniversite okuyacak olanların her zaman yanında olduğu da yazıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda toplu taşıma araçlarının YKS 2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı bilgisini duyurdu.

Yarın milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde beklediği YKS’de, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapılacak. İsteyen adaylar da koronavirüs önlemleri sebebiyle dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Öğrencilerin yanı sıra sınav görevlilerine de dezenfektan, eldiven ve maske dağıtımı gerçekleşecek. Görevliler ve adaylar kendi siperlikleri ile ve maskeleri ile de sınav salonuna giriş yapabilecek. Adayların ve sınav görevlilerinin koronavirus durumları da HES kodları aracılığı ile takip edilebilecek. Sosyal mesafeyi koruma amacıyla da okul bahçelerine adaylar ve sınav görevlileri haricinde hiç kimse alınmayacak.