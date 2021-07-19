İlk ABD Capitol İsyancısı, 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

ABD Capitol ayaklanması sırasında Senato odasını ihlal etmekten suçlu bulunan bir adam, aynı suçla suçlanan yüzlerce isyancının nasıl cezalandırılacağını etkileyebilecek yakından izlenen bir davada Pazartesi günü sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Floridalı Paul Hodgkins, şu anda bir suçtan hüküm giyen ilk Capitol isyancısıdır. Geçen ay, kongre işlemlerini, özellikle de 6 Ocak'ta gecikmesine yardımcı olduğu seçim oylarının sayımını engellemekten suçlu bulundu. Donald Trump gömleği giyerek ve bir Trump bayrağı taşıyarak Senato odasında yaklaşık 15 dakika geçirdi.

Ceza, Adalet Bakanlığı'nın talep ettiği 1,5 yıllık hapis cezasının çok altında. Pazartesi günü yapılan duruşmada savcılar, 1,5 yılın gelecekteki siyasi şiddeti caydıracağını ve 6 Ocak'tan sonra "ikinci bir eylemi düşünen kişilere" güçlü bir uyarı göndereceğini savundular.

Bölge Yargıcı Randolph Moss bu tavsiyeden ayrıldı. Hodgkins'in demokrasiye karşı ağır bir suça katkıda bulunduğunu, ancak suçunu "olağanüstü erken" kabul ettiği, şiddete karışmadığı ve "içten" bir özür dilediği için biraz hoşgörüyü hak ettiğini söyledi.

Moss, "Hodgkins, Amerikan bayrağıyla değil, tüm ulus üzerinde tek bir bireye bağlılığını ilan eden bir bayrakla, Birleşik Devletler Senatosu'nun zemininde bir hak iddia ediyordu" dedi.

Moss, "Her iki partiden seçilmiş yetkililerin anayasal ve yasal görevlerini yerine getirmelerini önlemek için bir kalabalık Capitol'e saldırmaya hazır olduğunda, demokrasinin başı belada" dedi.

Moss diğer Capitol isyan davaları için bir ölçüt oluşturabilir. Yaklaşık 550 isyancı suçlandı ve Adalet Bakanlığı en az 230'unun Hodgkins'in suçunu kabul ettiği aynı Kongreyi engelleme suçuyla suçlandığını söyledi.

Adalet Bakanlığı avukatları, Hodgkins yerli bir terörist olmasa ve terör yasalarına göre suçlanmamış olsa bile, 6 Ocak saldırısının "bir iç terör eylemi" olduğu konusunda ateşli bir dava açtı. Ancak yargıcı, savunma anlaşmasında üzerinde anlaşmaya varılan yönergelerin ortasında olan 1,5 yıl hapis cezası vererek saldırının ciddiyetine uymaya çağırdılar.

Savcı Mona Sedky, 1,5 yılın "diğer olası isyancılara yakalanırlarsa ve yakalandıklarında sorumlu tutulacaklarına dair yüksek ve net bir mesaj göndereceğini ve bir dahaki sefere olmayacağını” söyledi.

Yargıç, Kongre'ye yapılan bir saldırının dehşetini uzlaştırmak ve aynı zamanda Hodgkins'i o gün gerçekten yaptıkları için dar bir şekilde cezalandırmak arasındaki "dengeyi tutturmak" için nasıl mücadele ettiğini açıkladı.