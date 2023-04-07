İlaç gibi geldi! Yapı kredi bankası 75 bin TL ödeme verecek, bu parayla borçlar sıfırlanacak

Yapı kredi bankası 75 bin TL ödeme verecek, bu parayla borçlar sıfırlanacak. İlaç gibi geldi! Yapı Kredi Bankası, borç kapatma kredisi adı altında 75000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlar borçlarını kapatabilecekler. Ancak bu kredileri almak için bankanın belirlediği şartlara uygun olmak gerekiyor. Peki, Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi başvuru şartları nelerdir? Bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyelim.

Yapı Kredi Bankası Borç Kapatma Kredisi Başvuru Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bu şartlar şöyle sıralanabilir:

Kredi Notu Şartı

Yapı Kredi Bankası, kredi başvurularını kredi notu üzerinden değerlendiriyor. Kredi notu 1300 ve üzerinde olan kişilere kredi imkanı veriliyor. Bu nedenle borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşların kredi notlarını kontrol etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Gelir Belgesi Şartı

Yapı Kredi Bankası, borç kapatma kredisi başvurularını gelir belgesi üzerinden değerlendiriyor. Gelir belgesinde belirtilen gelirin, kredi taksitlerinin ödenmesi için yeterli olması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların gelir belgelerini güncel tutmaları önemlidir.

Borç Durumu Şartı

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredileri sadece güncel banka borçları için veriliyor. İcralık veya avukatlık olan borçlar için bu kredilerden yararlanılamıyor. Bu nedenle vatandaşların öncelikle güncel borçlarını kapatmaları gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası Borç Kapatma Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi başvuruları en yakın banka şubesine giderek gerçekleştirilebilir. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik ve gelir belgesi bulunuyor. Başvuru işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Yapı Kredi Bankası Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Yapı Kredi Bankası, vatandaşların borçlarını kapatmak için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında vatandaşlar, borçlarını kapatabilmek için 75000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Kredi ödemeleri ise 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olacak.

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