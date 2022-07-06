İklim Değişikliği ve Savaş, Suriye'deki Arıcıları Zor Duruma Sokuyor

Ahmad al-Hassan, İdlib kentindeki dükkânındaki rafına çok çeşitli renkli bal kavanozları yerleştiriyor.

Arıcılık 29 yaşındaki Suriyelinin bildiği tek iş ama çatışmalar, ekonomik bozulma ve hatta iklim değişikliği onun geçim kaynağına acı veriyor.

Dükkanından kısa bir sürüş mesafesinde, el-Hassan ve dört çalışan, 50 kovanlarını kontrol etmeden önce koruyucu kıyafetlerini giyiyor.

"Artık arılar için yeterli toprak yok," dedi hüsrana uğramış arıcı mesafeye bakarken. "Mevcut durumdan önce, üzerinde çalışabileceğimiz çok sayıda arazimiz vardı."

Şimdi, arı kolonilerini, arıların nektar ve polen toplayabilecekleri başka bir araziye taşımaları gerekebilir.

İdlib, sakinlerinin tahmini yüzde 97'sinin aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ve çoğunun ülkenin 11 yıllık ayaklanma-savaş savaşından ülke içinde yerinden edildiği kuzeybatı Suriye'de. Pek çoğu yerinden edilmiş kamplarda çadırlarda yaşıyor.

Al-Hassan, arılarının çiçeklere ve bitkilere erişebilmesi için arı kolonileriyle ilgili riskler alarak onları genellikle Türkiye sınırına, hatta Suriye hükümetinin kontrolündeki fiili cephe hatlarının yakınlarına taşıdı.

Kovanları cephe hattının yakınına yerleştirdiğimizde endişeleniyoruz, ama arıların öylece ölmesine izin vermekten daha iyi, dedi içini çekerek.

Üretim her yıl düşmeye devam etti ve iş de öyle.

El-Hasan, rafındaki bal kavanozlarını yeniden düzenlerken “Hiçbir şey ihraç etmiyoruz” dedi. "Güvendiğimiz tek şey yerel talep."

Ancak kuzeybatı Suriye'deki yerel pazar finansal olarak paramparça oldu.

Muhaliflerin elindeki İdlib ve kuzey Halep illerinde milyonlarca insanın ekonomik sıkıntıları arttı.

Bölgede kullanılan birincil para birimi olan Türk Lirası keskin bir şekilde değer kaybetti ve bölge ayrıca buğday, yakıt ve temel gıda maddeleri için ithalata aşırı bağımlı.

İşleri daha da kötüleştirmek için, Ukrayna ihtilafı tüm hızıyla devam ederken, uluslararası bağışçı yorgunluğu devam etti ve gıda yardımı ve ücretsiz tıbbi programların son derece kısıtlı bütçelerde kalmasına neden oldu.

İklim krizi etkileri

Ve el-Hasan ve ekibi, arıları için açık bir arazi bulduğunda bile, genellikle daha az bitki ve çiçek olduğunu keşfederler. “Daha az rezene çiçeği, anason ve pamuk var” diye açıkladı. “Daha az çiçek, daha az üretim demektir.”

Arıcı, bir yıl önce verdiği bal, balmumu, polen ve arı sütünün ancak yarısını üretebildi.

İklim değişikliği bir etken oldu.

El-Hassan, beklenmedik kasvetli ve bulutlu havaya işaret ederken, “Kış yaz gibidir ve yaz kış gibidir” dedi. “Arılarımız artan oranlarda ölmeye devam ediyor.”